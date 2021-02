Ecole à la maison: comment ça marche?

En France 62.000 élèves font chaque année l'école à domicile. crédit photo : Sushiman/Shutterstock / Sushiman

Avec la loi confortant les principes républicains en discussion au Parlement, beaucoup de parents craignent qu'il soit désormais plus difficile de scolariser leurs enfants à domicile. Aujourd'hui faire l'école à la maison séduit de nombreux Français désireux de sortir leurs enfants du carcan parfois rigide de l'Education Nationale pour se tourner vers des techniques de pédagogies alternatives.

Vers un durcissement de l'enseignement à domicile

Les adeptes de l'éducation à la maison s'inquiètent. L'article 21 du projet de loi confortant les principes républicains, prévoit de soumettre l'instruction à domicile à une autorisation. Cette méthode d'éducation a le vent en poupe ces dernières années. Selon le ministère de l'Education Nationale, au cours de l'année 2020, 62.000 élèves font l'école à la maison, contre 41.000 en 2019 et 30 à 35.000 en 2017. Si le texte est voté en l'état, pour faire l'école à ses enfants, les parents devront obtenir une autorisation limitée à une année scolaire délivrée par le ministère de l'Education Nationale et non plus faire une simple déclaration en mairie et à la Direction académique des services départementaux de l'Education Nationale (Dasen).

Ecole à la maison: un système déjà régulé

La scolarisation à domicile est déjà très encadrée. Outre la déclaration à faire en début d'année scolaire, un inspecteur effectue au moins un contrôle individuel de l'enfant tous les ans à partir du 3eme mois suivant la déclaration d'instruction des parents. Cette enquête est obligatoire et renouvelée tous les deux ans jusqu'au 16 ans de l'enfant «La famille doit être informée par écrit de l'objet et des modalités de ce contrôle. Toutefois, la date et le lieu du contrôle ne sont pas forcément communiqués à la famille», précisent les textes. L'enfant y effectue des exercices et si les résultats sont mauvais, un second contrôle est organisé. En cas de nouvel échec, le Dasen peut imposer aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école dans les 15 jours suivant la notification.

D'autres sanctions existent. Ainsi, si le choix de l'instruction à domicile n'est pas déclaré auprès des services de l'Etat, la famille s'expose à une amende de 1.500 euros. Les personnes refusant d'inscrire leur enfant à l'école après deux échecs au contrôle pédagogique s'exposent à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

Ecole à la maison: un enseignement qui a un prix

Si l'instruction ne doit pas nécessairement respecter le programme de l'Education Nationale elle doit toutefois permettre à chaque jeune d'acquérir les connaissances correspondant à son niveau. Pour les aider dans leur mission, les parents ont accès à de nombreux supports en ligne comme ceux édités par le CNED, Les Cours Legendre, les Cours Sainte-Anne, l'École Ker Lann... Des documents utiles... mais coûteux. Comptez entre 900 et 2.250 euros pour l'ensemble des documents nécessaires à une scolarité complète selon le niveau de l'enfant au Cours Legendre. Au CNED, les tarifs vont de 800 à 1.050 euros l'année. Quant au Cours Saint-Anne, les tarifs vont de plus de 800 euros en primaire à près de 2.000 euros au collège.