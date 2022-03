De Grey’s Anatomy à La Chronique des Bridgerton: Shonda Rhimes, la showrunner la plus puissante du petit écran

Retour sur la carrière de la scénariste et productrice Shonda Rhimes. crédit photo : Capture d’écran Instagram @shondarhimes

Grey's Anatomy, Scandal, Murder, La Chronique des Bridgerton… Le point commun entre ces séries? Shonda Rhimes. En près de 20 ans, cette scénariste et productrice s'est imposée comme l'une des figures les plus influentes de l'industrie du divertissement. Alors que sa dernière création, Inventing Anna, est disponible sur Netflix depuis le 11 février et que les nouvelles révélations de Lady Whistledown sont attendues pour le 25 mars, retour sur l'ascension de l'une des showrunners les plus en vue.

Une série de succès pour ABC

Le 27 mars 2005, la chaîne ABC (filiale du groupe Disney) diffuse le pilote de Grey's Anatomy , une série mettant en scène le quotidien professionnel et sentimental des médecins d'un hôpital de Seattle. Celle-ci connaît un succès immédiat: 22 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode de la première saison. Un coup de maître qui propulse Shonda Rhimes, scénariste de 35 ans, dans la cour des grands. Elle devient la première femme noire showrunner (personne chargée de superviser l'écriture et la production d'un programme) d'une série diffusée en prime time sur une chaîne nationale.

Grey's Anatomy est l'une des séries d'ABC ayant la plus forte longévité: en janvier, le network a annoncé avoir commandé une 19e saison. Shonda Rhimes a abandonné la supervision de l'écriture en 2017, mais elle continue de produire la série via sa société Shondaland.

En 2012, elle récidive avec Scandal , une série sur les coulisses du pouvoir dans laquelle Kerry Washington incarne Olivia Pope, experte en relations publiques spécialisée dans la gestion de crise. Le programme rapportera jusqu'à 100 millions de dollars de revenus publicitaires par saison. Deux ans plus tard, elle lance la série judiciaire Murder ( How to get away with murder ), portée par Viola Davis. Dès septembre 2014, Shonda Rhimes règne sur la soirée du jeudi avec tour à tour Grey's Anatomy , Scandal et Murder diffusés sur ABC. Une situation inédite qui donnera même naissance au hashtag #TGIT (Thank God it's Thursday - Dieu merci, on est jeudi).

Une fortune de plus de 100 millions de dollars

Selon le magazine Forbes , Shonda Rhimes serait à la tête d'une fortune évaluée à 135 millions de dollars. En 2014, elle a renouvelé son contrat avec ABC pour 4 ans. Montant du deal: 10 millions de dollars par an. Elle aurait en outre touché 10% des bénéfices lorsque ses trois programmes phares ont été vendus à des sites de streaming ainsi qu'à d'autres chaînes pour être rediffusés (ce que l'on appelle la syndication de contenu), à hauteur d'1 million de dollars par épisode. En 2017, on estimait que la société de production Shondaland avait généré 2 milliards de dollars depuis sa création, entre revenus publicitaires, syndication, ou vente des droits pour adaptation à l'étranger.

En 2017, Shonda Rhimes a mis fin à son contrat avec ABC pour signer avec Netflix. Le montant du deal est estimé entre 100 et 150 millions de dollars sur 4 ans. Celui-ci lui permet de continuer à produire ses séries pour ABC, tout en développant et en produisant des programmes en exclusivité pour le géant du streaming, que ce soit des films, séries ou miniséries. Shonda Rhimes a renouvelé son contrat avec Netflix en juillet 2021. Celui-ci s'étend désormais à de nouveaux formats: jeux vidéo, réalité virtuelle, ou encore événements live.

Le magazine Forbes l'a récemment placée en 18e position des personnalités les mieux payées de l'industrie du divertissement, avec un revenu annuel de 81 millions de dollars. Elle est aujourd'hui la showrunner féminine la mieux payée.

De La Chronique des Bridgerton à Inventing Anna

La Chronique des Bridgerton est la première collaboration de la productrice avec la plateforme. Adaptée de la saga de Julia Quinn, cette série romantique dresse le portrait de la haute société londonienne du début du XIXe siècle. L'écriture a été confiée à Chris Van Dusen. Au cours du mois qui a suivi sa mise en ligne en décembre 2020, elle a été visionnée par 82 millions de comptes. La série s'est classée numéro 1 dans 83 pays, y compris en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle a fait partie du top 10 dans l'ensemble des territoires où la plateforme est présente, excepté le Japon. Les saisons 3 et 4 sont déjà en préparation, et Shonda Rhimes travaille sur un spin-off centré sur la reine Charlotte.

Le 11 février, Netflix a mis en ligne la série Inventing Anna , inspirée de l'histoire vraie d'Anna Delvey, qui a arnaqué la bonne société new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière. Il s'agit du premier projet de Shonda Rhimes en tant que créatrice depuis la fin de Scandal il y a 4 ans.

De Grey's Anatomy à La Chromique des Bridgerton: Shonda Rhimes, la showrunner la plus puissante du petit écran (Crédit photo : capture d'écran instagram @shondarhimes)

Livre, site internet, podcasts: l'empire Shondaland

Au cours des dernières années, Shonda Rhimes s'est aventurée vers d'autres types de médias. En 2015, elle a publié un ouvrage retraçant son parcours professionnel, Year of Yes , qui s'est classé parmi les bestsellers du New York Times . En septembre 2017, elle s'est associée avec le groupe Hearst pour créer Shondaland.com, un site internet axé lifestyle. En 2019 enfin, elle a signé un accord de trois ans avec iHeartMedia pour lancer Shondaland Audio et produire une série de podcasts.

L'une des Afro-Américaines les plus influentes de l'ère digitale

Shonda Rhimes est aujourd'hui considérée comme l'une des femmes afro-américaines les plus influentes des États-Unis, avec Michelle Obama et Oprah Winfrey. Elle a marqué l'industrie du divertissement en appliquant le principe du “ color blind casting ”, c'est-à-dire un casting indifférent à la couleur de peau des acteurs. Grey's Anatomy en est le parfait exemple. La showrunner est connue pour ses personnages de femmes fortes, bien souvent des femmes de couleur. Elle milite pour que les personnes de couleur soient mieux représentées dans le milieu du divertissement, et son contrat avec Netflix inclut un soutien financier de la plateforme en ce sens.

