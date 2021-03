Ces émissions de télé devenues des business très rentables

Ushuaia, Camping Paradis... Ces émissions de télés populaires sont devenues des business très rentables hors du petit écran. crédit photo : Shutterstock

Que peuvent bien avoir en commun, Nicolas Hulot, Stéphane Plaza et Laurent Ornac ? Les émissions de télés auxquelles ils participent sont toutes devenues des business très rentables hors du petit écran. En effet Ushuaia, Camping Paradis... Ces émissions de télés populaires ont su évoluer hors du petit écran.

Ushuaia: d'émission télé à business rentable

Souvenez-vous, Nicolas Hulot planant dans son ULM le delta de l'Akavango. L'émission Ushuaia a marqué les esprits avant de se retrouver comme produits de beauté dans nos salles de bains. La marque fait partie du groupe TF1 depuis 2005 et est déclinée sous la forme d'une soixantaine de produits cosmétiques. Elle représente un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros par an, dont une partie est reversée à la société Eole conseil dont Nicolas Hulot est le principal actionnaire. Parmi les produits commercialisés, des gels douches (L'Oréal), des sacs à dos, des lunettes de soleil (Atol), des serviettes de bain, des pull-overs, des vélos ou encore des montres.

480 agences Stéphane Plaza

Dans un style très différent, depuis 2006, l'agent immobilier Stéphane Plaza présente ses émissions consacrées à la recherche d'un logement ou aux conseils pour mieux vendre sa maison. Fort de la notoriété apportée par la télé, il a lancé en 2015 un réseau d'agences immobilières en franchises, à son nom. Avec 480 agences ouvertes en l'espace de cinq ans, la réussite du lancement de la franchise Stéphane Plaza Immobilier est indiscutable. Il continue de donner ses conseils à la télévision, pour le grand bonheur des téléspectateurs et de ses agents qui bénéficient d'une belle visibilité.

Vacances au Camping Paradis

Dernier exemple de conversion réussie: les «Camping Paradis». Ces campings fleurissent sur les côtes françaises. Porté par Martine Granier et Frédérick Gers, ce réseau d'hôtellerie de pleine air, inspiré de la série télévisée de TF1, diffusée depuis 2006, propose de vivre l'expérience Camping Paradis en «vrai». Pour les promoteurs, l'idée est simple: fédérer des campings de taille moyenne (130 à 300 emplacements), à la gestion familiale, autour de l'univers de Camping Paradis. Porche d'entrée, accueil, équipe d'animations, voiturette électrique et même la fameuse «Boom Boom Party» depuis le printemps 2020, les quelques 6 millions de familles françaises qui choisissent le camping comme mode de vacances chaque année pourront séjourner dans des campings aux couleurs de la série TV. Moyennant des droits d'affiliation (19.000 euros + 10.000 euros annuels pour utiliser la marque + 6% du chiffre d'affaires du camping), les propriétaires de camping peuvent utiliser la marque pour attirer le grand public, et se servir des outils mis à disposition par le réseau pour la commercialisation de leurs espaces.