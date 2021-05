Cannes 2021: un festival pour l'été

Prévu en juillet 2021, le Festival de Cannes devrait se maintenir cet été crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Le Festival de Cannes se tiendra au mois de juillet 2021. Le signe d'une amélioration de la situation sanitaire, la plupart des festivals se déroulant toujours en ligne depuis le début de la pandémie. L'édition 2021 sera également marquée par un virage écologique fort emprunté par les organisateurs de Cannes 2021.

Un festival estival

On croise les doigts dans le milieu du cinéma. Le délégué général du Festival international du film de Cannes, Thierry Frémaux, l'assure à longueur d'interviews: l'édition 2021 se tiendra bien: "Comme annoncé à l'automne dernier, le Festival international du film de Cannes se donnait la possibilité de modifier ses dates en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale", écrivent les organisateurs dans un communiqué. "Ainsi, initialement prévu du 11 au 22 mai 2021, le Festival aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021." Ce rendez-vous incontournable du 7e art n'avait pas pu se tenir en mai 2020 à cause de la pandémie. Les organisateurs s'étaient ainsi résignés à publier une liste de 56 longs-métrages faisant partie de sa sélection officielle. Une version virtuelle du festival avait tout de même eu lieu à l'automne, le strass, les paillettes et les stars en moins.

Des conditions sanitaires respectées

Pour cette édition 2021 le réalisateur Spike Lee sera au rendez-vous dans son rôle de président du jury. C'est la première fois dans l'histoire du festival qu'un homme noir assure ce rôle. Si la sélection officielle doit être présentée courant juin, on sait déjà quel film fera l'ouverture de l'édition 2021: Annette, de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver. Une comédie musicale composée à 95% de chansons signées par les frères Mael, le duo du groupe pop californien Sparks. Le film sera ainsi projeté en avant-première et en compétition la veille de sa sortie en France. Côté sanitaire, le maire de Cannes, David Lisnard, promet que tout est déjà en place pour assurer au mieux la sécurité des festivaliers et de l'ensemble des habitants de la ville: "Techniquement, nous sommes déjà en mesure d'organiser des événements en réalité. Un palais des festivals ou un palais des congrès permettent d'avoir une jauge, un contrôle des accès et un système de renouvellement de l'air... Je me sens beaucoup plus sécurisé sur le plan sanitaire dans un événement professionnel tel que le Festival de Cannes se déroulant dans un palais des congrès plutôt que dans le métro ou en allant faire mes courses le samedi après-midi dans un supermarché", déclare l'édile sur les antennes de TV5 Monde.

Cannes 2021: le tournant écologique

Autre nouveauté pour cette édition 2021: l'écologie. Les organisateurs du festival décident de passer à la vitesse supérieure en matière de défense de l'environnement. Ainsi, les traiteurs sont incités à "privilégier les circuits courts et les produits frais de saison, proposer des alternatives végétariennes, lutter contre le gaspillage et limiter les déchets", précise un communiqué. 99% des 250 tonnes de déchets émis chaque année par le festival sont déjà recyclés ou contribuent à produire de l'énergie. Chaque participant versera une contribution de 20 euros pour compenser l'empreinte environnementale de son voyage et de son hébergement. La somme sera versée à des projets de défense de l'environnement choisis par un comité de scientifiques et d'experts indépendants. Enfin, 60% des voitures présentes seront des voitures hybrides. Une réponse aux associations qui dénoncent, années après années, les kilos de déchets et de pollution rejetés par les avions, les berlines et les yachts en quelques jours dans la ville.

Ken Loach, Michael Haneke, Francis Ford Coppola... ces réalisateurs ayant obtenu deux palmes d'or Qui recevra la prochaine palme d'or? Alors qu'on ne sait encore rien du détail de la sélection officielle de l'édition 2021 du Festival de Cannes, beaucoup dans le milieu cinématographique s'interrogent. Et même, ceux ayant déjà reçu le précieux trophée une première fois. Car dans l'histoire du festival, une poignée de réalisateurs (huit au total) ont réussi le tour de force d'obtenir dans leur carrière deux palmes d'or. C'est le cas par exemple de Ken Loach. Il obtient sa première palme en 2006 avec Le Vent se lève et en 2016 avec Moi, Daniel Blake. Même exploit pour Michael Haneke avec Le Ruban Blanc en 2009, puis Amour en 2012. Autres habitués de la Croisette, les frères Dardenne qui emportent le précieux trophée en 1999 avec Rosetta, puis de nouveau en 2005 avec L'Enfant tout comme le légendaire Francis Ford Coppola (Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979). Reste à savoir si un jour, l'un d'entre eux parviendra à obtenir une troisième palme...

