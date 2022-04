Bruce Willis en 5 chiffres clés

À 67 ans, Bruce Willis a décidé de mettre un terme à sa carrière pour raisons de santé. crédit photo : Capture d’écran Instagram @dobledebruce

À 67 ans, Bruce Willis a décidé de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes de santé. Retour en chiffres sur le parcours de l’un des acteurs les plus emblématiques d’Hollywood.

1,435 milliard de dollars de recettes pour la saga Die Hard

La carrière de Bruce Willis décolle en 1988 avec Piège de cristal ( Die Hard ). L’acteur endosse pour la première fois le costume de sauveur providentiel en interprétant John McClane. Le film devient culte et connaîtra quatre suites: 58 minutes pour vivre (1990), Une journée en enfer (1995), Retour en enfer (2007) et Belle journée pour mourir (2013). Au total, la franchise a rapporté 1,435 milliard de dollars à travers le monde. Les 5 films totalisent 9,2 millions d’entrées dans l’Hexagone.

Un cachet de 800.000 dollars pour Pulp Fiction

En 1994, Bruce Willis accepte de baisser son salaire à 800.000 dollars pour tourner sous la direction de Quentin Tarantino. Un pari gagnant: Pulp Fiction rencontre un immense succès critique et remporte la Palme d’or au Festival de Cannes . En 2013 en revanche, l’acteur réclame 1 million de dollars par jour de tournage, soit 4 millions de dollars au total, pour le troisième volet d’ Expandables , alors qu’on lui en propose 3. Piloté par Sylvester Stallone, le film raconte les aventures d’un groupe de mercenaires et réunit les principaux action heroes hollywoodiens. Jugé trop gourmand, Bruce Willis est remplacé par Harrison Ford.

Le Cinquième Élément, 7 millions d’entrées en France

Avec un budget de 75,2 millions d’euros , Le Cinquième Élément de Luc Besson est le film le plus cher jamais produit en Europe au moment de sa sortie, le 7 mai 1997. Le film attire 7,7 millions de spectateurs dans l’Hexagone. Il s’agit du plus grand succès du box-office français cette année-là. Il engrange 263,9 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Plus de 100 millions de dollars pour Sixième Sens

En 2000, Bruce Willis change radicalement de registre avec Sixième Sens . Le film est un succès, totalisant plus de 620 millions de dollars de recettes à travers le monde ( 558 millions d’euros ). Il marque la première collaboration de l’acteur avec M. Night Shyamalan, qu’il retrouvera pour Incassable , Split et Glass .

Bruce Willis aurait touché un salaire fixe de 14 millions de dollars pour interpréter le docteur Malcolm Crowe, un psychologue qui vient en aide à un jeune garçon. À ce cachet, s’ajoute un intéressement de 17% sur les recettes. Au total, Bruce Willis aurait perçu 106 millions de dollars pour un seul et unique film, contre 150.000 dollars pour son jeune partenaire à l’écran, Haley Joel Osment.

8,34 milliards de dollars générés au cours de sa carrière

Selon un classement publié par le site The Numbers , Bruce Willis a tenu un rôle principal dans 79 longs métrages, ce qui lui a permis de rapporter 6,756 milliards de dollars . Il se classe en 34e position du classement mondial des 100 stars dans un rôle principal ( Top 100 stars in leading roles at the worldwide box-office ) avec une moyenne de 85,5 millions de dollars générés par film. Si l’on ajoute une vingtaine de seconds rôles et les caméos, l’acteur aurait rapporté pas moins de 8,34 milliards de dollars au cours de sa carrière.

