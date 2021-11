Berlioz, Debussy, Ravel: 3 maisons de compositeurs à visiter en France

3 maisons de compositeurs à visiter en France crédit photo : Getty images

Que vous soyez musiciens, mélomanes ou simples curieux, découvrez cinq maisons ayant abrité des compositeurs célèbres. D’Hector Berlioz à la Côte-Saint-André, à Maurice Ravel à Montfort l‘Amaury en passant par Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye, embarquez pour une escapade culturelle et musicale.

La maison de Berlioz, un haut lieu du romantisme en Isère

Hector Berlioz est né en 1803 à la Côte Saint-André dans l’Isère. Sa maison natale est devenue aujourd’hui un musée. Mobilier d’origine, partitions, correspondances, tableaux, ici tout évoque la vie et l’œuvre du grand musicien. Les anciennes caves sont aménagées pour accueillir des expositions temporaires consacrées au Romantisme et à la vie du célèbre compositeur. Des concerts sont donnés dans l’auditorium. La Symphonie fantastique ou la symphonie dramatique Roméo et Juliette y sont jouées régulièrement pour le plus grand plaisir des mélomanes. En 2011, le musée Hector Berlioz a reçu le label «Maison des Illustres». Il récompense les lieux de grande valeur historique.

Hommage à Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye

Si Claude Debussy n’a passé que les deux premières années de sa vie à Saint-Germain-en-Laye (1862-1864), sa maison natale célèbre sa vie et son œuvre. Dans une atmosphère feutrée, vous y découvrirez ses souvenirs de famille, des objets de sa vie quotidienne, des témoignages de ses affinités artistiques et les objets dont il aimait s‘entourer. Dans ce petit musée doté d’une âme, vous retrouverez la reconstitution de son bureau parisien de l’Avenue Foch.

Enfin, y sont regroupés certains monuments commémoratifs sculptés par de grands artistes comme Maillol ou Bourdelle. Inspiré des salons de musique, un auditorium permet de s’imprégner de l’œuvre de Claude Debussy.

Calme et volupté chez Maurice Ravel à Montfort l’Amaury

Né en 1875, Maurice Ravel, figure majeure de la musique française, s’installe en 1921 au «Belvédère» à Montfort l’Amaury. Dans ce lieu calme et serein qu’il ne cesse d’aménager, l’artiste a trouvé son inspiration pour composer ses chefs-d’œuvre comme le Boléro ou les Sortilèges. En poussant les portes de la maison, devenue musée, vous serez envoûté et tomberez sous le charme. Les pièces contiennent de nombreux objets précieux et insolites collectionnés par Ravel. Depuis le salon, vous pourrez profiter de la magnifique vue sur la ville de Montfort l’Amaury et la forêt de Rambouillet. Un lieu ensorcelant à découvrir sans plus tarder!

La maison natale de Mozart à Salzbourg À Salzbourg, la maison natale de Wolfgang Amadeus Mozart est un lieu incontournable. À tel point qu’il s’agit du musée dédié à une personne le plus visité au monde! Si la maison ne compte que trois pièces, elle est tellement chargée en émotions que les visiteurs aiment s’y attarder. Parmi des meubles d’époque, vous pourrez y admirer de superbes maquettes de décor d’opéra et des partitions annotées par le génie ainsi que le clavicorde sur lequel a été composé la Flûte enchantée et le Requiem.

A lire aussi:

Découvrez 11 destinations insolites en France