Baby shower - Comment organiser une journée inoubliable ?

Tout droit venue des pays anglo-saxons, la baby shower est aujourd'hui un événement prénatal presque incontournable. Traditionnellement, la fête se tient au cours du 7e ou 8e mois de grossesse même s'il n'est pas rare de l'organiser après la naissance, ne serait-ce que par superstition. Le principe est simple, il s'agit littéralement d'abreuver la future maman de cadeau, aussi bien pour elle-même que pour l'enfant à naître. Question planification, il n'y a pas de règles particulières. Certaines mamans préfèrent s'atteler à la tâche elles-mêmes et convier toutes les personnes qui lui sont chères. D'autres comptent sur la spontanéité de leurs amies pour prendre l'initiative de préparer une « baby shower » surprise. Qu'importe, tant que la journée est réussie !

Bien planifier l'événement, un premier pas vers la réussite !

À l'instar de tout événement, une baby shower inoubliable est une baby shower bien organisée. Pour ce faire, il faut tout d'abord définir la liste des invités. Généralement, il est d'usage de convier une quinzaine voire une vingtaine d'amies ce qui est largement suffisant pour passer un bon moment. Et les hommes alors ? Eh bien, la baby shower est plutôt destinée aux femmes, le programme risquant fortement d'ennuyer ces messieurs. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également les inviter, mais à vos risques et périls.

Une fois que vous avez déterminé qui vous allez inviter, choisissez une date et un lieu. Comme il peut être difficile de tenir compte des disponibilités de chacune, vous pouvez faire un sondage sur Facebook et ensuite déterminer le jour qui arrange le plus de monde. Quant au lieu, si vous avez un jardin c'est parfait, sinon votre maison fera l'affaire. Vous pouvez aussi louer un lieu, les tarifs en journée étant bien plus accessibles que ceux en soirée.



Une baby shower, ce sont aussi les cadeaux pour la maman et pour l'enfant. Si vous avez des souhaits particuliers, vous pouvez faire circuler une liste, ou tout simplement mettre en place une cagnotte. Gardez à l'esprit qu'il est aussi d'usage de récompenser les invités avec quelques petits souvenirs comme des objets à l'effigie de l'enfant, des dragées voire des coffrets gourmands, c'est selon votre budget ! N'oubliez pas que si cet événement est le vôtre, c'est aussi un moment de partage !

Choisir une thématique originale

Rares sont les baby shower qui ne sont pas des fêtes à thèmes ! Et qui dit thème, dit décoration spécialement conçue pour l'événement. Nappe, gobelets, ballons, rubans et guirlandes, peu importe si on frise le kitch, tant que l'ambiance est au rendez-vous. Mais, comment choisir une thématique qui s'éloigne des sempiternels cupcakes rose ou bleu ? Eh bien vous avez l'embarras du choix.

Certaines mamans aiment particulièrement jouer sur la symbolique en optant pour un événement autour de la cigogne, d'autres s'inspirent de personnages de dessins animés ou de livres comme le Roi lion, Winnie l'ourson, Maya l'Abeille, Alice aux pays des merveilles ou Charlie et la Chocolaterie. Les thèmes star d'Hollywood, spectacle de cirque voire carnaval sont aussi particulièrement originaux et garantissent des étoiles plein les yeux. Il y a également ceux qui sont empreints d'humour comme la baby shower emoji ou licorne... Le principal avantage étant qu'une telle baby shower risque fortement de marquer les esprits. Néanmoins encore faut-il que cela plaise à tous. D'autres préfèrent se concentrer sur des thématiques plus neutres comme les saisons, les voyages, la nature ou l'eau. Qu'importe la thématique que vous choisissez, à condition de l'assumer !

Trouver des activités qui déménagent (mais pas trop)

Outre le thème, le propre d'une baby shower ce sont les divertissements qui doivent bien évidemment être adaptés à une femme enceinte en fin de grossesse. Évitez donc les activités trop brusques ou trop intenses, une baby shower n'étant pas un enterrement de vie de jeune fille ! Et pour ce faire, pas besoin de se ruiner.

Un simple karaoké entre copines fait toujours sensation tout comme une session de photos amusantes. Si vous ne voulez pas faire trop de frais, vous pouvez faire l'impasse sur la location d'un photobooth et simplement investir dans un cadre à selfie - vous pouvez trouver des modèles sur mesure à partir d'une vingtaine d'euros sur internet. Pensez aussi au Polaroid pour que tout le monde puisse garder un souvenir de cette magnifique journée.

Si vous êtes plutôt créative, vous pouvez aussi fabriquer des jeux et des quizz avec pour thématique bébé et tout ce qui de près ou de loin touche à la naissance : faire devenir le prénom de bébé, deviner votre tour de taille, etc. Vous manquez d'inspiration ? Pas de souci ! Piochez dans les jeux spécialement conçus pour les baby shower. À moins d'une dizaine d'euros, vous trouverez certainement votre bonheur. N'oubliez pas non plus « l'arbre à promesses », sur lequel les invitées accrochent un vœu pour vous ou votre enfant. Des cartes que vous pouvez lui dire une fois qu'il sera en âge d'en comprendre le contenu !

Régaler les invitées avec un bon buffet

Traditionnellement, la baby shower se tient en après-midi, il est donc bienvenu de proposer un buffet sucré - que vous aurez pris soin d'adapter à la thématique de votre événement. Quant aux types de mets servis, pensez surtout à un gros gâteau bien crémeux à déguster lors de l'ouverture de vos cadeaux ! Pour le reste, un bar à bonbons fait toujours sensation tout comme une fontaine de chocolat, surtout si vous prévoyez quelques fruits frais de saison. La machine à pop-corn se prête plutôt aux thématiques autour du cinéma ou d'Hollywood, mais il n'est plus rare d'en trouver presque à toute baby shower réussie. La barbe à papa est aussi appréciée et offre un retour en enfance à toutes les invitées survoltées. Côté boisson, c'est selon la saison. Du bon thé maison, des infusions ou des boissons chocolatées trouveront leur public en hiver. En été, des smoothies, de la limonade ou des cocktails frais sont parfaits pour mieux apprécier les fortes chaleurs.