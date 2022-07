Avec plus d’un milliard de dollars de recettes, Top Gun: Maverick est le plus gros succès de Tom Cruise

Après un démarrage en trombe, le long-métrage maintient sa vitesse de croisière dans l’Hexagone. crédit photo : Capture d’écran @topgunmovie

Sorti sur les écrans français le 25 mai, et aux États-Unis deux jours plus tard, Top Gun: Maverick caracole en tête du box-office. Après un démarrage en trombe, le long-métrage maintient sa vitesse de croisière dans l’Hexagone comme à l’international, battant les records les uns après les autres. Avec plus d’un milliard de dollars de recettes, le film offre à Tom Cruise, 60 ans au compteur, le plus beau succès de sa carrière.

Un décollage stratosphérique

Le capitaine Maverick reprend du service, 36 ans après le premier opus de Top Gun , et il n’a rien perdu de sa superbe. En seulement 6 jours d’exploitation, le film a engrangé 260 millions de dollars de recettes à travers le monde. Il dépasse Doctor Strange in the Multiverse of Madness , qui avait réalisé le meilleur démarrage de l’année avec 187 millions de dollars .

Aux États-Unis , où il était diffusé sur 4.735 écrans, le long-métrage a enregistré 124 millions de dollars de recettes au box-office, prenant la tête des films les plus rentables lors de leur premier week-end. C’est près du double des 65 millions de dollars glanés par La Guerre des mondes (2005), qui détenait jusqu’à présent le record du meilleur démarrage pour un film avec Tom Cruise.

En 1986, Top Gun avait généré 8,2 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation outre-Atlantique. Rien qu’en France, la suite des aventures du pilote d’élite a attiré 1,3 million de personnes en cinq jours.

Top Gun: Maverick affole les compteurs

En un mois, le film a dépassé le milliard de dollars de recettes à travers le monde (dont 521 millions aux États-Unis et au Canada). Le budget de production de 170 millions de dollars est donc largement rentabilisé. Selon le magazine Première , Top Gun: Maverick est le cinquantième film à franchir le seuil symbolique du milliard de dollars de recettes. C’est en revanche le premier depuis le début de l’année. Sous l’ère Covid, seul Spider Man: No Way Home a fait mieux ( 1,9 milliard de dollars ).

En France , le film a dépassé les 4,7 millions d’entrées. C’est plus que le premier opus, qui avait attiré 3,57 millions de spectateurs à sa sortie.

Le plus grand succès de Tom Cruise en 40 ans de carrière

Tom Cruise (qui vient de fêter ses 60 ans) a tourné dans 46 films qui ont rapporté 11 milliards de dollars à ce jour. Avec plus d’un milliard de dollars de recettes, Top Gun: Maverick n’est autre que le plus grand succès de sa carrière.

D’après le site Numbers, ses principaux faits d’armes étaient jusqu’à présent:

Mission Impossible: Fallout (2018) - 791 millions de dollars

(2018) - Mission Impossible: Protocole fantôme (2011) - 694,7 millions de dollars

(2011) - Mission Impossible: Rogue Nation (2015) - 688,8 millions de dollars

(2015) - La Guerre des mondes (2005) - 606,8 millions de dollars

Le succès de Top Gun: Maverick dope l’engouement des Français pour la voltige aérienne Depuis la sortie du long-métrage de Joseph Kosinski, le club Top Gun Voltige, situé à La Roche-sur-Yon (Vendée), enregistre un nombre record de réservations. Ses pilotes enchaînent jusqu’à 6 vols par jour, et il affiche complet jusqu’à la fin de l’année. Les prix s’échelonnent de 380 à 2.600 euros en fonction du type d’appareil. “On est à plus de 70% en termes de chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière, qui était une très bonne année. Donc merci Top Gun ”, se réjouit le président du club.

