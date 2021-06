AU SECOURS ! Mon enfant veut devenir célèbre

Embrasser une carrière de footballeur professionnel, devenir mannequin, chanteur, artiste ou même influenceur... Rares sont les enfants - et surtout les adolescents - qui ne rêvent pas de devenir des étoiles montantes. Si la télévision et les médias ne sont pas tout à fait étrangers à ce phénomène, la démocratisation des réseaux sociaux et leur accessibilité aux plus jeunes ont créé une sorte d'évidence : il suffit de buzzer pour être célèbre. Néanmoins, en pratique, se retrouver au-devant de la scène n'est pas tant une question de talent, mais plutôt une question de chance. Alors, comment gérer un enfant qui veut devenir à tout prix célèbre ? Faut-il l'encourager ou au contraire le dissuader ? La recherche de la célébrité est-elle nécessaire pour son épanouissement personnel ? Voici ce qu'en pensent les psychologues.

Mais pourquoi veulent-ils tous devenir célèbres ?

Chez l'enfant, le rêve est un vecteur de construction, un espace qui lui est propre et où il peut évoluer librement, indépendamment de toute contrainte. Le rêve est aussi un moyen de cultiver son imagination qui, à l'âge adulte, lui sera utile à bien des égards. Ainsi, l'enfant peut se projeter à l'aube de ses premières lectures, dans les livres emplis d'imaginaire que vous lui lirez. Choisir une carrière de chasseur de dragon ou devenir dresseur de licorne lui semblera tout à fait normal.



Au fur et à mesure qu'il grandit, ces rêveries se placent d'elles-mêmes dans un contexte imaginaire et interviennent des désirs plus factuels, influencés par la réussite de leurs idoles. Si cette réflexion était plutôt jadis l'apanage des adolescents, les nouvelles générations franchissent ce cap beaucoup plus rapidement parfois même vers l'âge de 8 ans. Mais les enfants en quête de gloire ne sont pas tellement attirés par la soif d'argent. Il s'agit plutôt d'un moyen de se démarquer des autres et de prendre confiance en soi. Ces célébrités mises en avant et dont ils vous parlent à longueur de journée leur semblent uniques et surtout dotées d'un courage à toute épreuve. La recherche de l'indépendance, vis-à-vis du cocon familial et des codes édictés y est également pour beaucoup tout comme la nécessité d'être reconnu.

Faut-il encourager un tel comportement ?

Eh bien sur ce point-là, les avis divergent. Certains parents diront à leurs enfants qu'il ne sert à rien de chercher la célébrité à tout prix si elle n'est pas motivée par une passion. Et ce quand bien même ils ont du talent, ceci est largement loin d'être suffisant pour espérer percer. Il est bien plus simple de devenir une star, si l'on est soi-même un enfant de star, qu'un illustre inconnu. La célébrité, si elle a de bons côtés, cache souvent une face plus sombre, dont tout individu ne sort pas indemne.

D'autres, au contraire, sont un peu trop investis et cherchent la réussite de leur enfant, dans n'importe quel domaine quitte à entretenir un climat constant de pression. Quel que soit votre avis sur la question, gardez à l'esprit qu'une célébrité saine est une célébrité méritée...



Cependant, s'il est important de mettre en garde les enfants pour d'une part leur éviter toute déception, mais aussi leur montrer l'envers du décor, il n'y a en soi rien de mal à les encourager dans la concrétisation de leur rêve. Un adolescent qui maîtrise plutôt bien les codes des réseaux sociaux, à défaut de percer, pourra en faire un atout dans sa carrière de webmarketeur. S'il aime particulièrement les chants et les émissions de télé-crochets, autant lui laisser la possibilité de peaufiner sa technique vocale tout en prenant des leçons de musique. Même s'il échoue, il aura acquis des compétences et renforcé sa confiance en soi. S'il veut devenir un artiste reconnu, pourquoi ne pas l'inscrire à des cours de dessins et le laisser s'exprimer à travers son art ? Même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, sans nul doute il saura en tirer des enseignements.

Face à la recherche de la célébrité, vous avez un rôle à jouer : rappeler que sans effort, il y a peu de chance de se retrouver sous le feu des projecteurs et surtout que partir à la conquête de ses rêves ne doit pas entraver les résultats scolaires.

Faire la différence entre ses propres rêves et ceux de ses enfants

Les raisons profondes qui poussent un enfant à rechercher la célébrité sont nombreuses. Pour certains, il s'agit de la seule option pour s'extraire d'un milieu trop traditionnel ou défavorisé. Mais pour d'autres, ce comportement découle simplement de la volonté de plaire à ses propres parents pour exaucer les rêves auxquels ils n'ont pu eux-mêmes accéder. Peut-être vous souvenez-vous de l'émission Mini-miss : qui sera la plus belle, diffusée sur NT1 qui mettait en scène des petites filles parfois à peine en âge de marcher, à la recherche du premier prix de beauté... Les plus âgées - c'est-à-dire de 6-7 ans -, étaient apprêtées à l'image de femmes adultes : UV, blanchiment des dents, faux ongles, faux cils, extension de cheveux, tenues hypersexualisées sans parler des kilos de maquillage utilisés pour leur donner toutes les chances de remporter la couronne...



Bien que le phénomène, ultra-populaire aux États-Unis, soit interdit en France depuis 2013, il s'agit du parfait exemple pour illustrer le transfert que peuvent faire certains parents sur leur enfant. La participation à ces concours se faisait le plus souvent sur l'initiative de la mère motivée soit par son ex-carrière de mannequin, soit par le désir de pousser son enfant vers une voie qu'elle n'a pu elle-même emprunter. Quant à savoir l'avis des mini-miss, difficile à dire.



Encourager son enfant dans ses rêves et ses motivations, c'est d'abord s'assurer que ce soit bien les siens, et pas les vôtres !