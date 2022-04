5 musées installés dans des lieux insolites en France

Voici 5 exemples de lieux culturels dont l’histoire est surprenante. crédit photo : Capture d’écran Instagram @citedessciences

De nombreux bâtiments désaffectés font peau neuve et retrouvent une seconde jeunesse en changeant radicalement de fonction. Certains sont transformés en hôtel ou en maison de retraite, d’autres en musée. Gare, piscine, site industriel, église… voici 5 exemples de lieux culturels dont l’histoire pourrait bien vous surprendre.

1. Le musée d’Orsay

“La gare est superbe et a l’air d’un palais des Beaux-Arts”, écrit le peintre Detaille lors de l’inauguration de la gare d’Orsay, construite pour l’Exposition universelle de 1900. Celle-ci tombe progressivement en désuétude dans les années 1930 avec l’arrêt progressif du trafic, et l’on envisage même de la détruire. Classée monument historique en 1978, elle est transformée en musée en 1986. L’ancienne gare abrite aujourd’hui la plus vaste collection d’œuvres impressionnistes et post-impressionnistes au monde.

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing - 75007 Paris

Tarif plein 14 euros / Tarif réduit 11 euros

2. La Piscine de Roubaix

Construite entre 1927 et 1932 dans le style Art Déco , la piscine de Roubaix a accueilli les baigneurs pendant plus de 50 ans, permettant un formidable brassage social. L’établissement a dû fermer ses portes pour des raisons de sécurité en 1985, au grand regret des Roubaisiens qui y étaient très attachés. En 1994, l’architecte Jean-Paul Philippon est choisi pour réhabiliter le lieu. Les travaux débutent en 1998, pour s’achever en 2001. Inauguré dans la foulée, le musée d’art et d’industrie André Diligent est devenu l’un des lieux culturels les plus prisés de l’Hexagone, et un brillant exemple de reconversion.

23 rue de l’Espérance - 59100 Roubaix

Tarif plein 11 euros / Tarif réduit 7 euros

3. Les Abattoirs à Toulouse

En 1823, la municipalité de Toulouse décide de regrouper ses différents abattoirs sur un site unique. L’architecte Urbain Vitry est chargé du projet. L’activité se poursuit jusqu’en 1988. En 1991, le site est inscrit aux Monuments historiques, et un syndicat mixte entre la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées voit le jour. L’objectif est de transformer l’ancienne friche industrielle en un Espace d’art moderne et contemporain (EAMC). Les travaux débutent en 1997 et le musée ouvre en 2000. Baptisé Les Abattoirs, il s’étend sur 6.700 mètres carrés, dont la moitié est destinée à l’exposition des œuvres.

76 allée Charles de Fitte - 31400 Toulouse

Tarif plein 6 euros / Tarif réduit 4 euros

4. La Cité des sciences et de l’industrie

Le musée d’art moderne de Toulouse n’est pas le seul à avoir pris ses quartiers dans un ancien abattoir. En 1867, Haussmann , préfet de la Seine, décide de regrouper les abattoirs et les marchés aux bestiaux de Paris à la Villette. Le dernier abattoir ferme ses portes en 1974. Trois ans plus tard, Valéry Giscard d’Estaing, président de la République, lance une mission sur la reconversion du site. La Cité des sciences et de l’industrie est inaugurée le 13 mars 1986 par son successeur François Mitterrand, à l’occasion de la rencontre entre la sonde astronomique Giotto et la comète de Halley. L’édifice de 150.000 mètres carrés accueille plusieurs millions de visiteurs chaque année.

30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Tarif plein 12 euros / Tarif réduit 9 euros

5. Le Panthéon

En 1744, Louis XV, qui souffre d’une grave maladie, fait le vœu de faire dédier une église à Sainte-Geneviève s’il guérit. Une fois rétabli, il charge le marquis de Marigny, directeur général des bâtiments, d’édifier le monument à l’emplacement de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève, en ruines. Le projet de l’architecte Jacques-Germain Soufflot est retenu. Le souverain pose la première pierre le 6 septembre 1764, mais l’édifice n’est achevé qu’en 1790. C’est à la mort de Mirabeau, dès 1791, que l’on songe à réunir les tombes des grands hommes dans un lieu unique. L’édifice redevient une église catholique lors de la Restauration, puis du Second Empire, avant d’être définitivement dédié aux grands personnages de l’histoire de France.

Place du Panthéon - 75005 Paris

Tarif plein 11,50 euros

