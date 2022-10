Revue Mensuelle Small Cap Septembre 2022

Quand on parle de « bear market » on veut dire par là un marché qui est devenu vendeur, thèse validée par une baisse qui dépasse les -20%. Factuellement, nous sommes donc entrés en « bear market ». Après, à fin juin nous étions déjà plus ou moins dans cette configuration mais personne, ou presque personne, ne l'évoquait.

Qu'est ce qui a changé entre fin juin et fin septembre ?

Tout d'abord, c'est acté que l'inflation est là pour durer et que pour « lutter » contre cette dernière la hausse des taux va se poursuivre. Ensuite, la guerre en Ukraine a accéléré la question de l'énergie et surtout une prise de conscience que l'ère de l'énergie « pas chère » est peut-être derrière nous d'autant plus que les pays riches, enfin pas tous, vont accélérer leurs programmes de décarbonation pour essayer de réduire leur dépendance, et cela a un coût. Enfin, les pressions haussières au niveau des salaires commencent à pointer le bout de leur nez en Europe.

Après avoir acté qu'il va falloir vivre avec une « forte » inflation au moins jusqu'à la fin 2023, désormais les langues se délient pour parler de récession à l'échelle mondiale en 2023. Qui dit récession, dit moindres profits, d'ailleurs les révisions à la baisse des analystes commencent tout doucement. Qui dit moindres profits dit moindres rendements pour les actions. Aussi, le jeu des actions en vaut de moins en moins la chandelle d'autant plus que l'obligataire redevient attractif. Tout se met donc en place pour une exposition au marché actions amenée à se réduire en attendant d'y voir plus clair ou de discerner la prochaine éclaircie.