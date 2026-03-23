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Les deux pilotes ont été tués après que l'avion de ligne a heurté un camion au sol à l'aéroport LaGuardia de New York
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 09:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* NBC rapporte que les deux pilotes ont été tués

* L'aéroport LaGuardia sera fermé jusqu'à 14h00 ET lundi, selon la FAA

* Des photos prises après l'accident montrent les dommages subis par le nez de l'avion

(Remaniement complet; ajout de citations audio de l'ATC dans les paragraphes 6-8; informations sur les incidents aériens dans les paragraphes 20-22) par Gursimran Mehar, Bing Guan et Shubham Kalia

Les deux pilotes ont été tués après qu'un avion régional Express d'Air Canada <AC.TOamgt; est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York, dimanche en fin de journée, entraînant la fermeture de l'aéroport, selon les autorités et les médias américains, dans un incident qui devrait attirer l'attention suite à une série de défaillances récentes dans l'aviation.

NBC News, qui a rapporté les décès, a indiqué que des dizaines de personnes avaient été blessées dans l'incident.

L'avion CRJ-900 d'Air Canada Express, exploité par son partenaire régional Jazz Aviation, transportait 72 passagers et quatre membres d'équipage en provenance de Montréal, selon une liste préliminaire de passagers qui reste à confirmer. Jazz est la propriété de Chorus Aviation <CHR.TOamgt;.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis (NTSB) a déclaré qu'il déployait une équipe d'experts techniques pour enquêter sur l'incident.

LE CAMION DE POMPIERS A ÉTÉ AUTORISÉ À TRAVERSER LA PISTE

L'autorité portuaire de New York et du New Jersey a déclaré que le véhicule de pompiers intervenait sur un incident distinct lorsqu'il a été heurté par l'avion sur la piste 4 de l'aéroport, sans donner plus de détails.

Quelques minutes avant l'incident, le message audio du contrôle aérien de l'aéroport diffusé par LiveATC.net indiquait qu'un vol de United Airlines avait déclaré une urgence en raison d'une odeur signalée à bord. Les contrôleurs ont indiqué à l'avion que des camions de pompiers étaient disponibles sur place.

Une deuxième transmission a ensuite montré qu'un camion de pompiers a été autorisé à traverser la piste 4, où la collision s'est produite, au niveau de la voie de circulation "Delta".

Quelques instants plus tard, selon l'enregistrement audio de l'ATC, on peut entendre un contrôleur dire: "Stop, stop, stop, camion 1 stop, camion 1, stop"

NBC News, citant des sources, a déclaré que le camion de pompiers était occupé par des officiers de police. La chaîne avait précédemment indiqué qu'un sergent et un officier avaient eu des fractures et se trouvaient dans un état stable à l'hôpital.

LE NEZ ET LE COCKPIT DE L'AVION SONT ENDOMMAGÉS

L'avion a heurté le véhicule de pompiers à une vitesse d'environ 24 miles par heure (39 kph), selon le site web de suivi des vols Flightradar24, qui a enregistré ses dernières données à 23h37 ET (0337 GMT).

Les photos prises par Reuters après l'accident montrent des dommages visibles sur le nez de l'avion, qui était incliné vers le haut.

Les autorités et les services d'urgence n'ont pas fait de commentaires immédiats sur les morts et les blessés.

L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a indiqué que l'aéroport devrait rester fermé jusqu'à 14 heures ET (1800 GMT) lundi.

Selon Flightradar24, 18 vols ont été détournés vers d'autres aéroports, principalement dans la région de New York, ou renvoyés à leur point d'origine.

Air Canada a renvoyé Reuters à la déclaration de Jazz et a déclaré être au courant de l'incident. Le National Transportation Safety Board et la FAA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le système de notification d'urgence de la ville de New York a indiqué qu'il fallait s'attendre à des annulations, à des fermetures de routes, à des retards de circulation et à la présence de personnel d'urgence à proximité de l'aéroport.

Selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey, LaGuardia a accueilli plus de 30 millions de passagers par an en 2025, et un grand nombre de compagnies aériennes américaines y opèrent.

INCIDENTS RÉCENTS

Selon la FAA, il y a eu 97 incursions de piste en janvier de cette année, contre 133 incidents au cours de la même période l'année dernière.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé une législation pour répondre à 50 recommandations en matière de sécurité aérienne émises après une enquête d'un an sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines <AAL.Oamgt; et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a tué 67 personnes.

L'année dernière , un avion cargo d'UPS <UPS.Namgt; s'est écrasé peu après le décollage à Louisville, dans le Kentucky, faisant sept morts et 11 blessés au sol.

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