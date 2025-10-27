Lancement de Free TV: France TV et TF1 dénoncent une "initiative unilatérale"

France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération ( AFP / Martin LELIEVRE )

France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération.

"Cette méthode brutale et unilatérale témoigne d'un mépris des droits des ayants droit créateurs et acteurs du secteur audiovisuel et de leurs partenaires commerciaux", critiquent le groupe public et le groupe privé dans un communiqué commun.

Ils "appellent les pouvoirs publics et l'Arcom (le régulateur de l'audiovisuel, ndlr) à examiner avec la plus grande attention cette initiative qui déstabilise l'ensemble de l'écosystème".

Interrogé par l'AFP à la suite de ces protestations, Free a indiqué que ses contrats avec TF1 et France TV lui "permettent bien de distribuer leurs chaînes".

"Nous sommes partenaires avec ces éditeurs et avec les ayants droits depuis plus de vingt ans" et "collaborons sans cesse" pour "garantir l'accessibilité de leurs contenus en tenant compte de l'évolution des usages et du paysage audiovisuel", insiste Free, qui assure avoir "à cœur de préserver le dialogue avec (ses) partenaires".

Lancé mardi dernier, Free TV regroupe plus de 170 chaînes de télévision ainsi que des films et programmes en replay. La nouvelle offre, accessible aux abonnés Free comme aux non-abonnés, est complétée par une version payante pour davantage de contenus. Elle est présentée par l'entreprise de Xavier Niel comme "la plus grande offre TV gratuite de France".

Face à "la dispersion croissante des chaînes et des plateformes", il s'agit de "rendre un maximum de contenus accessibles au plus grand nombre à travers une plateforme unique dans l'intérêt de tous", a affirmé Free lundi.

TF1 et France Télé soulignent qu'eux-mêmes "se transforment pour embrasser les nouveaux usages et investissent massivement dans leurs applications TF1+ et France.tv dans le but d'assurer une expérience utilisateur et éditoriale de qualité et des revenus suffisants pour permettre le financement des contenus".

Or "avec cette nouvelle offre, Free s'approprie les services des groupes TF1 et France Télévisions sans porter une démarche concertée visant à sécuriser leurs valorisations et leurs monétisations".

"Une telle pratique remet en cause la stratégie de développement et les ressources disponibles des éditeurs pour financer la création", insistent les deux groupes, dans un contexte budgétaire tendu pour le secteur.