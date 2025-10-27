 Aller au contenu principal
Gaz cancérogène dans l'eau potable: un recours déposé pour "forcer l'Etat à réagir"
information fournie par AFP 27/10/2025 à 12:13

Deux associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Nantes pour demander au juge "d'enjoindre l'Etat" à mieux détecter les contaminations de l'eau au CVM, un gaz classé "cancérogène certain" ( AFP / LOIC VENANCE )

Deux associations ont déposé lundi un recours devant le tribunal administratif de Nantes pour demander au juge "d'enjoindre l'Etat" à mieux détecter les contaminations de l'eau au CVM, un gaz classé "cancérogène certain", a-t-on appris auprès de leur avocate.

"Ce recours en injonction est une première en France sur le sujet du CVM et vise à forcer l'Etat, qui ne nous répond pas depuis des mois, à réagir", a déclaré à l'AFP Me Gabrièle Gien, avocate spécialisée en droit de l'environnement.

Le chlorure de vinyle monomère (CVM) est un gaz présent dans les canalisations d'eau potable en PVC installées dans les années 1970, classé cancérogène "certain" depuis 1987. Il provoquerait notamment des cancers du foie, selon le ministère de la Santé.

Il serait présent dans 15% à 30% du réseau français selon le chercheur Gaspard Lemaire, qui avait évoqué 275.000 km de canalisations potentiellement contaminées auprès de l'AFP, précisant que "moins d'un quart des contaminations recensées seraient rendues publiques".

L'action intervient à la suite de plusieurs autres engagées par plusieurs habitants de différentes communes en France confrontés à des pollutions au CVM et "à un manque de réaction de l'Etat", insiste Me Gien.

Elle vise à obtenir un "respect des réglementations qui s'imposent", notamment en matière d'identification des tronçons de canalisations contaminées, de contrôle, mais aussi d'information des populations concernées.

Selon Me Gabrièle Gien, "des fautes ont été commises et il s'agit aussi de faire reconnaître certaines responsabilités".

"Jusqu'à maintenant, on a essayé de dialoguer avec toutes les parties concernées, comme les syndicats des eaux ou les Agences régionales de santé (ARS)", a dit Hervé Conraux, membre de l'association Comité citoyen de la Sarthe, qui a déposé le recours au côté de l'antenne départementale de France Nature Environnement.

Faute de mesures suffisantes prises, "il était temps d'agir à une échelle nationale, pour obtenir le respect de règles non respectées et obtenir des réactions", a-t-il ajouté.

