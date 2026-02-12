Hermès: Le gérant Axel Dumas pense avoir été une "cible" d'Epstein

Le président exécutif de Hermes Axel Dumas à l'Élysée

par Helen Reid et Tassilo Hummel

Le gérant ‌d'Hermès, Axel Dumas, a déclaré jeudi avoir résisté à plusieurs tentatives de Jeffrey Epstein pour le rencontrer, ​ajoutant qu'il pensait avoir été la cible du pédocriminel américain, qu'il a qualifié de "prédateur financier", lorsque Epstein a approché en 2013 l'entreprise, alors aux prises avec une possible acquisition.

"Je pense qu'on a été une ​cible (...) Je pense que j'étais une cible, j'étais jeune dirigeant et on était en pleine affaire LVMH", a déclaré Axel Dumas lors ​d'une conférence téléphonique avec des journalistes jeudi.

"On s'est dit, ⁠c'est aussi un prédateur financier", a-t-il ajouté. "Et effectivement, il y avait une mauvaise réputation".

Des documents publiés ‌par le département américain de la Justice montrent que Jeffrey Epstein a envoyé plusieurs courriels à l'assistant d'Axel Dumas en 2013 et 2014 pour lui demander de ​le rencontrer, et qu'il a également ‌sollicité la marque de luxe pour concevoir l'intérieur de son jet privé. ⁠Hermès a refusé.

Axel Dumas a déclaré n'avoir rencontré Jeffrey Epstein qu'une seule fois, en mars 2013, lors d'une visite organisée dans les ateliers d'Hermès à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Jeffrey Epstein ne figurait pas sur la liste ⁠des participants, mais il ‌s'était joint à un groupe comprenant le réalisateur Woody Allen et son épouse, ⁠a ajouté le dirigeant.

"Par la suite, il a tenté par trois fois de me rencontrer, ce que ‌j'ai toujours décliné", a affirmé Axel Dumas.

"Je ne peux pas vous dire exactement ce ⁠qu'on savait sur lui ou pas, parce que je ne m'en rappelle pas ⁠il y a 13 ‌ans, mais [il] avait déjà une réputation détestable", a-t-il souligné.

Accusé d'avoir payé plusieurs jeunes filles mineures pour obtenir ​des rapports sexuels, Jeffrey Epstein avait plaidé coupable en ‌2008 et écopé d'une peine de prison. Arrêté à nouveau en 2019 et incarcéré dans une prison de Manhattan, il s'est ​suicidé avant son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Des courriels publiés dans les dossiers montrent que Jeffrey Epstein a tenté d'organiser une réunion avec Axel Dumas et Ariane de Rothschild, directrice de ⁠la banque privée familiale Edmond de Rothschild, en janvier 2014.

Les courriels montrent qu'Elodie Brisebarre, l'assistante d'Axel Dumas, a poliment refusé les invitations de Jeffrey Epstein à le rencontrer en novembre 2013 et janvier 2014, invoquant un "engagement préalable" et "un agenda très chargé".

Un courriel envoyé par Jeffrey Epstein à une adresse électronique expurgée indique : "Retrouvez Axel Dumas au siège d'Hermès à Paris".

(Reportage Helen Reid et Tassilo Hummel, Mara Vîlcu pour la ​version française, édité par Augustin Turpin)