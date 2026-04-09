information fournie par Boursorama avec AFP • 09/04/2026 à 15:56

Recul surprise du revenu des Américains en février

Le revenu des Américains s'est replié de 0,1% sur un mois en février alors que les marchés l'attendaient en progression, selon des données officielles publiées jeudi.

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

A l'échelle des Etats-Unis, les revenus personnels ont décliné de 18,2 milliards de dollars par rapport à janvier.

Le revenu réel disponible (corrigé de l'inflation) a même reculé de 0,5% sur un mois.

Le rapport du service statistique BEA l'explique principalement par une diminution des revenus issus des dividendes ainsi que par une baisse des aides sociales versées par le gouvernement.

Ce rapport comprend l'indice d'inflation PCE. En février, les prix ont progressé de 2,8%, soit au même rythme qu'en janvier.

Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation a légèrement ralenti, à 3%. Mais ces données couvrent une période précédant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février, qui a déclenché notamment une envolée des prix du pétrole.