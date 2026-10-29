Zone euro: Recul plus important que prévu du sentiment économique en octobre

Des gens font leurs courses dans un marché de quartier à Paris
Le sentiment économique en zone euro a reculé plus que prévu en octobre, montrent les données publiées jeudi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 96,9 ce mois-ci, contre 97,5 en septembre (révisé de 97,9), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,5.
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont reculé à 33,9, contre 34,7 (révisé de 35,2) un mois plus tôt.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment recule plus que prévu à 5,3, contre un consensus à 5,9 et après 5,9 (révisé de 6,1) en septembre.
Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -3,4 en octobre, contre un consensus à -3,8, après -3,9 (révisé de -3,8) un mois plus tôt.
(Rédigé par Etienne Breban)
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