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Zone euro: Recul plus important que prévu du sentiment économique en octobre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:24

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Des gens font leurs courses dans un marché de quartier à Paris

Des gens font leurs courses dans un marché de quartier à Paris

Le ‌sentiment économique en zone euro ​a reculé plus que prévu en octobre, montrent les données ​publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice ​mensuel du sentiment ⁠économique dans les pays partageant ‌l'euro ressort à 96,9 ce mois-ci, contre 97,5 ​en ‌septembre (révisé de 97,9), alors que ⁠les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 97,5.

Les ⁠anticipations ‌des consommateurs en matière d'inflation ⁠ont reculé à 33,9, ‌contre 34,7 (révisé de ⁠35,2) un mois plus tôt.

Dans ⁠le secteur ‌des services, l'indice mesurant le ​sentiment recule ‌plus que prévu à 5,3, contre un consensus ​à 5,9 et après 5,9 (révisé de 6,1) ⁠en septembre.

Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -3,4 en octobre, contre un consensus à -3,8, après -3,9 (révisé de -3,8) un mois plus tôt.

(Rédigé par ​Etienne Breban)

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