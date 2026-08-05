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Zone euro-Les prix à la production baissent comme prévu en juin
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 11:31
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La silhouette de la ville au lever du soleil à Berlin

La silhouette de la ville au lever du soleil à Berlin

‌Les prix ​à la production en zone euro ​ont baissé ​comme prévu ⁠sur un mois ‌en juin, montrent les données ​publiées ‌mercredi par ⁠Eurostat.

Ces prix ont diminué de ⁠0,3% en ‌juin, après ⁠une hausse ‌de ⁠0,2% (non révisé) en mai.

Sur ⁠un ‌an, ils sont ​en ‌hausse de 4,6%, également comme ​prévu, après +5,9% (non ⁠révisé) un mois plus tôt.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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