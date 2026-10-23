Zone euro/PMI: La croissance décélère à son plus bas niveau depuis quatre mois, face à la hausse des coûts et aux turbulences en France

On aperçoit la silhouette de Berlin lors de la visite du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas, à Berlin.

La croissance du secteur privé de la zone euro ‌a ralenti en octobre pour atteindre son plus faible rythme depuis juin, sous l'effet d'une hausse des coûts liée à ​l'énergie et d'une nouvelle contraction en France dans un contexte de pressions politiques et financières, selon l'enquête PMI préliminaire publiée vendredi.

"La nouvelle intensification des pressions inflationnistes observée au cours du mois est au coeur de ce ralentissement général", a déclaré Chris Williamson, ​économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Les coûts des intrants ont accéléré pour le deuxième mois consécutif, en lien avec la hausse des coûts de l’énergie, ​des carburants et des transports, due en partie à la guerre ⁠au Moyen-Orient. Malgré cela, les entreprises ont augmenté leurs prix de vente à un rythme plus lent qu’en ‌septembre, ce qui suggère une certaine compression des marges.

"La hausse des taux d’intérêt commence également à se faire sentir, freinant la demande, et le tableau de croissance soutenue et d’inflation obstinément élevée qui ​se dégage de l’indice PMI préliminaire d’octobre devrait ‌alimenter davantage les spéculations sur un resserrement monétaire plus agressif de la part de ⁠la BCE", a ajouté Chris Williamson.

La confiance des entreprises de la zone euro a chuté à son plus bas niveau depuis cinq mois, selon l'enquête, l’optimisme ayant enregistré la plus forte baisse dans le secteur manufacturier.

La France, en proie à des pressions ⁠financières et à des turbulences ‌politiques, s’est distinguée par son pessimisme. Son indice PMI laisse entrevoir une contraction économique et la ⁠confiance des entreprises a atteint son plus bas niveau depuis 2012, hors période de pandémie.

Les nouvelles commandes en zone euro, ‌un indicateur clé de la demande, ont progressé à leur rythme le plus lent depuis le début de ⁠la phase d’expansion actuelle, qui dure depuis quatre mois, le secteur manufacturier et celui ⁠des services n’enregistrant que de modestes ‌hausses.

Les nouvelles commandes à l’exportation ont augmenté pour le troisième mois consécutif, un signe encourageant après près de quatre ans ​et demi de baisses mensuelles ininterrompues, et leur taux de croissance ‌a dépassé celui de l’ensemble des nouvelles commandes.

Les embauches ont pratiquement marqué le pas, l’emploi n’ayant que très peu progressé après de légères hausses au ​cours des deux mois précédents. La création d’emplois dans le secteur des services a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois, tandis que les effectifs dans l’industrie ont légèrement reculé après deux mois d’amélioration.

• L'indice PMI composite ⁠flash S&P Global de la zone euro tombe à 51,9 en octobre, après 53,1 en septembre et tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 52,7. Un indice PMI supérieur à 50,0 indique une croissance.

• L’indice PMI préliminaire des services a chuté à 51,7, son plus bas niveau depuis deux mois, après 53,0 en septembre et contre des attentes à 52,5.

• L'indice global du secteur manufacturier a reculé à 52,4, après 52,9 en septembre et contre des prévisions à 52,7.

(Rédigé par Jonathan ​Cable ; version française Coralie Lamarque, édité par)