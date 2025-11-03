Zone euro/PMI-L'industrie manufacturière stagne en octobre avec la faiblesse de la demande

Des lignes électriques à haute tension et des pylônes électriques

L'activité manufacturière de la zone euro a stagné en octobre, les nouvelles commandes ayant marqué le pas et les effectifs ayant diminué, malgré une production qui a continué de progresser pour le huitième mois consécutif, montre une enquête publiée lundi.

L'indice final HCOB des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière, compilé par S&P Global, s'est établi à 50,0 en octobre, en ligne avec l'estimation préliminaire et en légère hausse par rapport à septembre (49,8), mais se situe exactement au seuil qui sépare la croissance de la contraction.

"Dans le secteur manufacturier de la zone euro, nous pouvons tout au plus parler d'une reprise économique très délicate", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

La production a légèrement augmenté pour le huitième mois consécutif, s'établissant à 51,0 contre 50,9 en septembre. Les nouvelles commandes sont restées modérées après plus de trois ans de contraction quasi-continue.

Les commandes à l'exportation ont diminué pour le quatrième mois consécutif, freinant la demande globale de produits européens.

La réduction des effectifs s'est pour sa part légèrement accélérée, prolongeant la contraction de l'emploi dans le secteur manufacturier à près de deux ans et demi.

"Les suppressions d'emplois se sont poursuivies et se sont même légèrement accélérées. C'est le résultat de la faiblesse de la demande, qui oblige les entreprises à réduire leurs coûts ou à augmenter leur productivité", a ajouté de la Rubia.

Les performances varient considérablement d'une région à l'autre. La Grèce et l'Espagne ont enregistré les plus fortes améliorations, avec des indices PMI respectifs de 53,5 et 52,1. En revanche, l'Allemagne et la France - les plus grandes économies du bloc - sont restées en territoire de contraction, avec respectivement 49,6 et 48,8.

Les fabricants ont continué à réduire leurs niveaux de stocks en octobre, prolongeant une période prolongée de déstockage des matières premières et des produits finis.

Les coûts des intrants sont restés inchangés en octobre par rapport à septembre, tandis que les prix facturés aux clients n'ont augmenté que marginalement pour la première fois depuis avril.

Profitant d'une rare période de faible inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés la semaine dernière pour la troisième réunion consécutive et n'a donné aucune indication quant à ses futures décisions.

La confiance des entreprises dans l'année à venir a baissé pour le deuxième mois consécutif, tombant en dessous de la moyenne à long terme dans un contexte de faiblesse persistante de la demande et d'incertitude économique.

(Reportage Jonathan Cable ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)