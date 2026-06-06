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Nature & Découvertes ferme 5 magasins en région parisienne et à Marseille
information fournie par AFP 06/06/2026 à 14:34

Nature & Découvertes comptait 850 salariés et 96 magasins fin 2025, en comptant les magasins franchisés. ( AFP / Sebastien DUPUY )

Nature & Découvertes comptait 850 salariés et 96 magasins fin 2025, en comptant les magasins franchisés. ( AFP / Sebastien DUPUY )

L'enseigne Nature & Découvertes va fermer quatre magasins en Ile-de-France, a indiqué la communication du groupe Fnac Darty, confirmant des informations du quotidien Le Monde, tandis que la fermeture d'un cinquième site à Marseille était déjà actée.

Fnac Darty, qui avait racheté en 2019 cette chaine spécialisée dans les produits bien-être et nature, a annoncé fin janvier "lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir le développement futur de Nature & Découvertes", a rappelé la communication du groupe.

"La direction de Nature & Découvertes a présenté au CSE (Comité social et économique) un projet ciblé de fermeture de quatre magasins, qui s'inscrit dans une démarche de gestion rigoureuse du parc", a confirmé samedi à l'AFP la communication du groupe Fnac Darty.

Cela concerne les points de vente de "Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Claye-Souilly (Seine-et-Marne)", où travaillent "22 personnes" qui vont être "reclassées", selon Le Monde, qui précise que le magasin de Marseille, situé dans le centre commercial Bourse, doit fermer d'ici la fin de l'année.

L'enseigne Nature & Découvertes comptait 850 salariés et 96 magasins fin 2025, en comptant les magasins franchisés, précise Fnac Darty à l'AFP samedi.

"Le projet est en cours de consultation et fera l'objet d'un avis du CSE d'ici l'été. Les fermetures interviendraient de manière progressive", indique Fnac Darty.

Fnac Darty, qui avait racheté l'enseigne en 2019, a annoncé fin janvier "lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir le développement futur de Nature & Découvertes". ( AFP / Sebastien DUPUY )

Fnac Darty, qui avait racheté l'enseigne en 2019, a annoncé fin janvier "lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir le développement futur de Nature & Découvertes". ( AFP / Sebastien DUPUY )

L'enseigne Nature et Découvertes, rachetée en 2019 par Fnac Darty, avait déjà mis en place "un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 72 personnes qui avait concerné le siège, les magasins et l'entrepôt entre octobre 2024 et janvier 2025", a rappelé Le Monde.

Le spécialiste du matériel électroménager, électronique et des produits culturels, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky veut prendre le contrôle majoritaire via une offre publique d'achat (OPA), a essuyé une perte nette de 146 millions d'euros en 2025, plombé notamment par les difficultés de Nature & Découvertes, contre un bénéfice net de 26 millions d'euros en 2024.

Le chiffre d'affaires a lui grimpé de 25% en 2025, à 10,3 milliards d'euros, du fait de l'intégration de l'italien Unieuro, racheté fin 2024.

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