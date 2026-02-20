Zone euro/PMI-L'activité du secteur privé s'améliore en février, reprise de l'industrie

L'activité du secteur privé dans la zone euro a accéléré plus que prévu en février, à la faveur d'un retour à la croissance du secteur manufacturier, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI composite "flash" de la zone euro a atteint 51,9 ce mois-ci contre 51,3 en janvier et un consensus à 51,5.

Un indice PMI supérieur à 50 signale que l'activité a connu une croissance. En deçà, qu'elle s'est contractée.

L'indice PMI pour le secteur manufacturier a bondi à 50,8 en février contre 49,5 en janvier grâce à une reprise de la demande, l'indice des nouvelles commandes des usines passant de 49,2 à 50,9.

Les économistes interrogés par Reuters visaient un indice PMI manufacturier à 50,0.

"Il est peut-être prématuré de le dire, mais cela pourrait être un tournant pour le secteur manufacturier", estime Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

L'indice PMI du secteur des services a progressé à 51,8 en février après 51,6 janvier mais il ressort sous les attentes, le consensus visant 51,9.

(Rédigé par Jonathan Cable ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)