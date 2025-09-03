Zone euro/PMI: Croissance modérée de l'activité du secteur privé en août

Zone euro - Décision sur les taux de la BCE à Francfort

L'activité du secteur privé de la zone euro a progressé à un rythme faible en août, le rebond du secteur manufacturier compensant la très faible progression du secteur des services alors que les nouvelles commandes ont augmenté pour la première fois depuis mai 2024, a montré une enquête publiée mercredi.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) définitif de la zone euro, compilé par S&P Global, a progressé à 51,0 en août, contre 50,9 en juillet, marquant un plus haut de 12 mois mais un niveau légèrement inférieur aux attentes (51,1).

L'indice traduit toutefois une croissance modeste dans le bloc, le seuil de 50,0 séparant croissance et contraction de l'activité.

Les nouvelles commandes dans l'ensemble de l'économie ont quant à elles augmenté pour la première fois depuis mai de l'année dernière, mais seulement légèrement, la demande intérieure compensant la baisse des commandes à l'exportation qui ont diminué au rythme le plus rapide depuis mars.

Parmi les principales économies de la zone euro, l'Espagne et l'Italie tirent leur épingle du jeu tandis que la croissance de l'activité a ralenti en Allemagne et que la France est restée en territoire de contraction, malgré un plus haut en 12 mois à 49,8.

"Certes, l'économie croît depuis le début de l'année, mais le rythme est douloureusement lent", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank, soulignant "les tensions politiques en France et en Espagne, l'incertitude entourant l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis et les problèmes persistants dans le secteur clé de l'automobile".

Le secteur prédominant des services a vu sa croissance ralentir de manière marginale, son indice PMI tombant à 50,5 en août, contre 51,0 en juillet, son plus haut niveau depuis quatre mois.

L'industrie manufacturière a de son côté enregistré la plus forte croissance de son activité depuis près de trois mois et demi.

La croissance globale de l'emploi s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis 14 mois, les entreprises de services augmentant leurs effectifs tandis que les usines réduisent toujours plus leurs effectifs.

Les pressions sur les prix se sont par ailleurs intensifiées en août, les coûts des intrants augmentant au rythme le plus rapide depuis mars et les entreprises augmentant leurs prix au taux le plus élevé depuis quatre mois.

La confiance des entreprises n'a pratiquement pas changé par rapport à juillet et est restée inférieure à sa moyenne à long terme, preuve de la prudence du secteur privé.

