Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE

( AFP / DANIEL ROLAND )
La Banque centrale européenne a ajusté jeudi ses prévisions macroéconomiques face au conflit au Moyen-Orient qui s'éternise et fait grimper l'inflation, à l'issue d'une réunion qui a relevé les taux directeurs pour la deuxième fois de l'année.
L'institution de Francfort a confirmé sa prévision d'une inflation globale de 3% en 2026, mais a réhaussé ses prévisions pour 2027 et 2028, tablant sur une hausse des prix de 2,5% puis 2,1%.
La prévision de croissance a été révisée à 0,9% cette année, contre 0,8% auparavant. Le PIB grimperait ensuite de 1,4% en 2027, puis de 1,5% en 2028.
En plus du "scénario de base", la BCE envisage trois scénarios alternatifs quant aux effets macroéconomiques de la guerre.
Dans le pire scénario, dit "sévère", elle prévoit une croissance à 0,8% et une hausse de l'inflation à 3,3% cette année.
Le scénario "adverse", légèrement moins pessimiste, prévoit une hausse du PIB de 0,9% et une augmentation des prix de 3,1%.
Enfin, dans le scénario le plus optimiste, la croissance s'établirait à 0,9% en 2026 et l'inflation à 2,9%.
Les prévisions du "scénario de base" sont toutes données en pourcentages. Les précédentes, publiées en juin, sont indiquées entre parenthèses.
|2026
|2027
|2028
|CROISSANCE
|0,9 (0,8)
|1,4 (1,2)
|1,5 (1,5)
|INFLATION
|3,0 (3,0)
|2,5 (2,3)
|2,1 (2,0)
|INFLATION HORS ÉNERGIE ET BIENS ALIMENTAIRES
|2,5 (2,5)
|2,6 (2,5)
|2,3 (2,2)
|CONSOMMATION PRIVÉE
|1,0 (0,8)
|1,0 (1,0)
|1,3 (1,4)
|CONSOMMATION PUBLIQUE
|1,9 (1,6)
|1,1 (1,0)
|1,3 (1,3)
|INVESTISSEMENTS
|1,8 (1,8)
|2,0 (1,7)
|2,0 (2,1)
|EXPORTATIONS
|2,1 (1,1)
|3,2 (2,6)
|2,9 (2,9)
|IMPORTATIONS
|2,6 (1,6)
|3,0 (2,4)
|2,9 (3,0)
Les prévisions sont disponibles à l'adresse suivante:
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html
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