Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE

( AFP / DANIEL ROLAND )

La Banque centrale européenne a ajusté jeudi ses prévisions macroéconomiques face au conflit au Moyen-Orient qui s'éternise et fait grimper l'inflation, à l'issue d'une réunion qui a relevé les taux directeurs pour la deuxième fois de l'année.

L'institution de Francfort a confirmé sa prévision d'une inflation globale de 3% en 2026, mais a réhaussé ses prévisions pour 2027 et 2028, tablant sur une hausse des prix de 2,5% puis 2,1%.

La prévision de croissance a été révisée à 0,9% cette année, contre 0,8% auparavant. Le PIB grimperait ensuite de 1,4% en 2027, puis de 1,5% en 2028.

En plus du "scénario de base", la BCE envisage trois scénarios alternatifs quant aux effets macroéconomiques de la guerre.

Dans le pire scénario, dit "sévère", elle prévoit une croissance à 0,8% et une hausse de l'inflation à 3,3% cette année.

Le scénario "adverse", légèrement moins pessimiste, prévoit une hausse du PIB de 0,9% et une augmentation des prix de 3,1%.

Enfin, dans le scénario le plus optimiste, la croissance s'établirait à 0,9% en 2026 et l'inflation à 2,9%.

Les prévisions du "scénario de base" sont toutes données en pourcentages. Les précédentes, publiées en juin, sont indiquées entre parenthèses.

2026 2027 2028 CROISSANCE 0,9 (0,8) 1,4 (1,2) 1,5 (1,5) INFLATION 3,0 (3,0) 2,5 (2,3) 2,1 (2,0) INFLATION HORS ÉNERGIE ET BIENS ALIMENTAIRES 2,5 (2,5) 2,6 (2,5) 2,3 (2,2) CONSOMMATION PRIVÉE 1,0 (0,8) 1,0 (1,0) 1,3 (1,4) CONSOMMATION PUBLIQUE 1,9 (1,6) 1,1 (1,0) 1,3 (1,3) INVESTISSEMENTS 1,8 (1,8) 2,0 (1,7) 2,0 (2,1) EXPORTATIONS 2,1 (1,1) 3,2 (2,6) 2,9 (2,9) IMPORTATIONS 2,6 (1,6) 3,0 (2,4) 2,9 (3,0)

Les prévisions sont disponibles à l'adresse suivante:

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html