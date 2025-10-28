Zone euro: Les consommateurs abaissent leurs anticipations d'inflation montre une enquête de la BCE

Les drapeaux de l'UE devant le siège de la BCE à Francfort

Les anticipations d'inflation des consommateurs en zone euro ont été revues à la baisse pour l'année prochaine et celles à plus long terme n'ont pas varié, signe que la croissance des prix n'est plus une préoccupation majeure, montre mardi une nouvelle enquête de la Banque centrale européenne (BCE).

L'inflation dans le bloc communautaire a oscillé autour de l'objectif de 2% de la BCE pendant la majeure partie de l'année en cours. L'institution de Francfort s'attend à ce que cette inflation soit égale ou légèrement inférieure à cette cible dans les années à venir, ce qui suggère que la poussée inflationniste survenue après la pandémie de COVID-19 est désormais maîtrisée.

Selon l'enquête mensuelle de la BCE, réalisée auprès de 19.000 personnes dans 11 pays de la zone euro, la médiane des anticipations d'inflation dans les 12 mois des consommateurs de la zone euro est passée de 2,8% en août à 2,7% en septembre.

Les anticipations d'inflation dans trois ans des consommateurs sont inchangées, à 2,5%, tout comme celles à cinq ans, ressorties à 2,2%, a précisé la BCE.

Cette vision optimiste des consommateurs à l'égard de l'évolution de l'inflation ne fait que renforcer les arguments en faveur du maintien de la politique monétaire actuelle de la BCE, qui se réunit jeudi. Celle-ci devrait laisser inchangé son taux de dépôt, qui a culminé à 4,0% après une série de hausses visant à juguler l'inflation, avant de revenir à 2,0% depuis le mois de juin.

Les responsables de la BCE affirment désormais que les risques pesant sur les perspectives sont équilibrés et qu'il est donc préférable que la BCE opte pour le statu quo, estimant qu'un taux à 2% ne stimule ni ne freine la croissance économique.

Les consommateurs en zone euro n'ont pas non plus changé d'avis sur la croissance de leurs revenus, même s'ils prévoient une légère augmentation de leurs dépenses au cours de l'année à venir, note la BCE.

Les perspectives en matière de croissance économique et de chômage sont également restées stables.

