Zone euro-Le taux de chômage stable à 6,3% en septembre

Une personne attend à l'intérieur d'un centre pour l'emploi à Berlin

Le taux de chômage dans la zone euro est resté à 6,3% de la population active en septembre, montrent les données officielles publiées jeudi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après le même taux en juillet.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)