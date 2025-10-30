Zone euro-Le taux de chômage stable à 6,3% en septembre

Une personne attend à l'intérieur d'un centre pour l'emploi à Berlin
Le taux de chômage dans la zone euro est resté à 6,3% de la population active en septembre, montrent les données officielles publiées jeudi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,3%, après le même taux en juillet.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)
