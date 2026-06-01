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Zone euro: Le taux de chômage ressort à 6,3% en avril
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:27

Le marché du travail allemand sous pression : Le point de vue d'un centre d'emploi berlinois

Le marché du travail allemand sous pression : Le point de vue d'un centre d'emploi berlinois

Le ​taux de chômage dans la ​zone euro ​est ressorti ⁠à 6,3% ‌de la population active ​en ‌avril, montrent ⁠les données officielles publiées ⁠lundi ‌par Eurostat.

Les économistes ⁠interrogés ‌par ⁠Reuters tablaient sur ⁠un ‌taux de chômage ​à ‌6,2%, après 6,3% (chiffre révisé ​de ⁠6,2%) en mars.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ​Hénault)

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