Zone euro: Le taux de chômage ressort à 6,3% en avril

Le marché du travail allemand sous pression : Le point de vue d'un centre d'emploi berlinois
Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,3% de la population active en avril, montrent les données officielles publiées lundi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux de chômage à 6,2%, après 6,3% (chiffre révisé de 6,2%) en mars.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
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