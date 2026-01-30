 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: le taux de chômage en légère baisse en décembre
information fournie par AFP 30/01/2026 à 11:52

Le taux de chômage a légèrement baissé en décembre dans la zone euro ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le taux de chômage a légèrement baissé en décembre dans la zone euro ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le taux de chômage a légèrement baissé en décembre dans la zone euro, revenant à 6,2% de la population active contre 6,3% le mois précédent, a annoncé Eurostat vendredi.

Ce taux ressort également en légère diminution par rapport à un an plus tôt, où il s'élevait là aussi à 6,3%.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est maintenu à 5,9%, tout près de son plus bas niveau historique (5,8%). Il est ainsi ressorti inchangé par rapport au mois précédent et à un an plus tôt.

Eurostat estime que 13,043 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en décembre, dont 10,792 millions dans la zone euro.

En France, le taux de chômage est resté stable à 7,7%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau toujours supérieur à celui des deux grands voisins, l'Allemagne (3,8%) et l'Italie (5,6%).

Au sein de l'UE, le taux le plus faible a été enregistré en République tchèque, avec 3,1%, et le plus élevé en Finlande (10,2%).

Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) a quant à lui diminué dans l'UE (-0,2 point à 14,7%), comme dans la zone euro (-0,1 point à 14,3%), selon Eurostat.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank