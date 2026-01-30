Zone euro: le taux de chômage en légère baisse en décembre

Le taux de chômage a légèrement baissé en décembre dans la zone euro ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le taux de chômage a légèrement baissé en décembre dans la zone euro, revenant à 6,2% de la population active contre 6,3% le mois précédent, a annoncé Eurostat vendredi.

Ce taux ressort également en légère diminution par rapport à un an plus tôt, où il s'élevait là aussi à 6,3%.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est maintenu à 5,9%, tout près de son plus bas niveau historique (5,8%). Il est ainsi ressorti inchangé par rapport au mois précédent et à un an plus tôt.

Eurostat estime que 13,043 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en décembre, dont 10,792 millions dans la zone euro.

En France, le taux de chômage est resté stable à 7,7%, selon les données harmonisées d'Eurostat. Un niveau toujours supérieur à celui des deux grands voisins, l'Allemagne (3,8%) et l'Italie (5,6%).

Au sein de l'UE, le taux le plus faible a été enregistré en République tchèque, avec 3,1%, et le plus élevé en Finlande (10,2%).

Le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) a quant à lui diminué dans l'UE (-0,2 point à 14,7%), comme dans la zone euro (-0,1 point à 14,3%), selon Eurostat.