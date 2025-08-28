Zone euro : le sentiment économique surprend à la baisse en août

Le quartier des banques à Francfort

Le sentiment économique s'est dégradé en août dans la zone euro, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 95,2 ce mois-ci, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 96,0. En juillet, il s'était établi à 95,7 (révisé de 95,8).

Dans l'industrie, le climat s'est très légérement amélioré, passant de -10,5 en juillet (révisé de -10,4) à -10,3, alors que le consensus tablait sur -10.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 3,6 en août contre 4,1 en juillet alors que les économistes attendaient en moyenne 3,9.

La confiance des consommateurs est ressortie à -15,5, comme indiqué il y a quelques jours par la Commission européenne. Le chiffre avait surpris à la baisse alors que les analystes attendaient -14,9 après -14,7 en juillet.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont augmenté pour atteindre 25,9 en août, contre 25,1 le mois précédent.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)