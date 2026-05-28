Zone euro: Le sentiment économique s'améliore en mai

La ligne d'horizon avec le quartier des banques est vue au coucher du soleil à Francfort
Le sentiment économique en zone euro a progressé de façon inattendue en mai, montrent les données publiées jeudi par la Commission européenne.
L'indice mensuel du sentiment économique dans les pays partageant l'euro ressort à 93,5 ce mois-ci, contre 93,2 en avril (révisé de 93,0), alors que les analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 92,8.
Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont ralenti à 40,5, contre 48,8 (révisé de 49,1) un mois plus tôt.
Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment progresse contre toute attente, à 2,2, contre un consensus à 0,2 et après 1,4 (révisé de 0,9) en avril
Dans l'industrie, le sentiment s'établit à -8,0 en mai, comme prévu, après -7,7 un mois plus tôt.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)
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