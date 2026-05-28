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Zone euro: Le sentiment économique s'améliore en mai
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 11:39

La ligne d'horizon avec le quartier des banques est vue au coucher du soleil à Francfort

La ligne d'horizon avec le quartier des banques est vue au coucher du soleil à Francfort

Le ‌sentiment économique en zone euro ​a progressé de façon inattendue en mai, montrent les données ​publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice ​mensuel du sentiment ⁠économique dans les pays partageant ‌l'euro ressort à 93,5 ce mois-ci, contre 93,2 en ​avril (révisé ‌de 93,0), alors que les ⁠analystes interrogés par Reuters attendaient un chiffre de 92,8.

Les anticipations ⁠des ‌consommateurs en matière d'inflation ont ⁠ralenti à 40,5, contre ‌48,8 (révisé de 49,1) un ⁠mois plus tôt.

Dans le secteur ⁠des ‌services, l'indice mesurant le sentiment progresse ​contre ‌toute attente, à 2,2, contre un consensus à ​0,2 et après 1,4 (révisé de 0,9) en avril

Dans ⁠l'industrie, le sentiment s'établit à -8,0 en mai, comme prévu, après -7,7 un mois plus tôt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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