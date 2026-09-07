Zone euro: Le moral des investisseurs à son plus haut niveau en plus de quatre ans en septembre, selon Sentix

La silhouette de Berlin au lever du soleil
Le moral des investisseurs dans la zone euro a atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, soutenu par l'amélioration des anticipations et de la conjoncture économique, qui témoignent d'une confiance dans la reprise économique, selon une enquête publiée lundi.
L'indice Sentix de la zone euro a progressé à 5,1 points en septembre, contre 0,9 point en août, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 2,0 points.
Il est désormais en hausse depuis cinq mois consécutifs et a atteint son plus haut niveau depuis février 2022.
Selon Sentix, cette amélioration s’explique principalement par une hausse significative de l’évaluation par les investisseurs de la situation actuelle ainsi que de leurs anticipations.
Le sous-indice de cette situation a grimpé à -3,3 points en septembre, contre -8,0 points en août, tandis que celui des anticipations a progressé de 3,5 points pour atteindre 13,8 points en septembre.
"L’économie allemande, qui était à la traîne, non seulement ne fait pas obstacle à cette évolution, mais y contribue même de manière significative en septembre", a déclaré Sentix.
L’indice global pour l’Allemagne est passé de -11,9 points à -2,8 points, enregistrant ainsi sa quatrième hausse consécutive et son plus haut niveau depuis juillet 2025.
L'enquête, menée auprès de 1.052 investisseurs, dont 209 investisseurs institutionnels, a été réalisée entre le 3 et le 5 août.
(Rédigé par Miranda Murray ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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