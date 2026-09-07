 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: Le moral des investisseurs à son plus haut niveau en plus de quatre ans en septembre, selon Sentix
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 11:37
Ajouter Boursorama à vos sources

La silhouette de Berlin au lever du soleil

La silhouette de Berlin au lever du soleil

Le moral ‌des investisseurs dans la zone euro a atteint en septembre ​son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, soutenu par l'amélioration des anticipations et de la conjoncture économique, ​qui témoignent d'une confiance dans la reprise économique, selon une enquête publiée ​lundi.

L'indice Sentix de la zone ⁠euro a progressé à 5,1 points en septembre, contre ‌0,9 point en août, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 2,0 points.

Il ​est désormais en ‌hausse depuis cinq mois consécutifs et a atteint ⁠son plus haut niveau depuis février 2022.

Selon Sentix, cette amélioration s’explique principalement par une hausse significative de l’évaluation par ⁠les investisseurs ‌de la situation actuelle ainsi que de leurs ⁠anticipations.

Le sous-indice de cette situation a grimpé à -3,3 points ‌en septembre, contre -8,0 points en août, tandis ⁠que celui des anticipations a progressé de 3,5 ⁠points pour atteindre ‌13,8 points en septembre.

"L’économie allemande, qui était à la ​traîne, non seulement ne fait ‌pas obstacle à cette évolution, mais y contribue même de manière significative ​en septembre", a déclaré Sentix.

L’indice global pour l’Allemagne est passé de -11,9 points à -2,8 points, enregistrant ainsi sa ⁠quatrième hausse consécutive et son plus haut niveau depuis juillet 2025.

L'enquête, menée auprès de 1.052 investisseurs, dont 209 investisseurs institutionnels, a été réalisée entre le 3 et le 5 août.

(Rédigé par Miranda Murray ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

Devises
Dividendes
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank