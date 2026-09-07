Zone euro: Le moral des investisseurs à son plus haut niveau en plus de quatre ans en septembre, selon Sentix

La silhouette de Berlin au lever du soleil

Le moral ‌des investisseurs dans la zone euro a atteint en septembre ​son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, soutenu par l'amélioration des anticipations et de la conjoncture économique, ​qui témoignent d'une confiance dans la reprise économique, selon une enquête publiée ​lundi.

L'indice Sentix de la zone ⁠euro a progressé à 5,1 points en septembre, contre ‌0,9 point en août, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 2,0 points.

Il ​est désormais en ‌hausse depuis cinq mois consécutifs et a atteint ⁠son plus haut niveau depuis février 2022.

Selon Sentix, cette amélioration s’explique principalement par une hausse significative de l’évaluation par ⁠les investisseurs ‌de la situation actuelle ainsi que de leurs ⁠anticipations.

Le sous-indice de cette situation a grimpé à -3,3 points ‌en septembre, contre -8,0 points en août, tandis ⁠que celui des anticipations a progressé de 3,5 ⁠points pour atteindre ‌13,8 points en septembre.

"L’économie allemande, qui était à la ​traîne, non seulement ne fait ‌pas obstacle à cette évolution, mais y contribue même de manière significative ​en septembre", a déclaré Sentix.

L’indice global pour l’Allemagne est passé de -11,9 points à -2,8 points, enregistrant ainsi sa ⁠quatrième hausse consécutive et son plus haut niveau depuis juillet 2025.

L'enquête, menée auprès de 1.052 investisseurs, dont 209 investisseurs institutionnels, a été réalisée entre le 3 et le 5 août.

(Rédigé par Miranda Murray ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)