Zone euro: La production industrielle a reculé moins que prévu en juillet

Usine Renault de Douai

‌La production industrielle ​en zone euro a reculé moins que ​prévu en juillet, selon ​les données publiées ⁠mercredi par Eurostat, ‌l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a ​diminué ‌de 0,1%, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters tablaient ⁠sur ‌une baisse de ⁠0,2% après -0,1% (révisé ‌de 0,0%) en ⁠juin.

Sur un an, la ⁠production ‌industrielle est restée stable ​en ‌juillet, après -0,3% en juin (révisé de +0,1%).

Les économistes ​interrogés par Reuters tablaient ⁠sur une baisse de 0,1% sur un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)