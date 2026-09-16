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Zone euro: La production industrielle a reculé moins que prévu en juillet
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 12:05
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Usine Renault de Douai

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‌La production industrielle ​en zone euro a reculé moins que ​prévu en juillet, selon ​les données publiées ⁠mercredi par Eurostat, ‌l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a ​diminué ‌de 0,1%, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters tablaient ⁠sur ‌une baisse de ⁠0,2% après -0,1% (révisé ‌de 0,0%) en ⁠juin.

Sur un an, la ⁠production ‌industrielle est restée stable ​en ‌juillet, après -0,3% en juin (révisé de +0,1%).

Les économistes ​interrogés par Reuters tablaient ⁠sur une baisse de 0,1% sur un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

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