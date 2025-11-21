Zone euro: La croissance du secteur privé se maintient en novembre, selon l'indice PMI

Une vue du bâtiment de la Banque centrale européenne à Francfort

L'activité du secteur privé en zone euro a continué de croître en novembre, soutenue par une forte progression dans le secteur des services qui a compensé la faiblesse de la demande du secteur manufacturier, selon une enquête auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB de la zone euro, compilé par S&P Global et qui regroupe les secteurs des services et manufacturier, a légèrement reculé à 52,4 en novembre, contre 52,5 en octobre qui constituait un pic de deux ans.

Ce chiffre est légèrement inférieur à la prévision des économistes interrogés par Reuters, de 52,5, mais marque le onzième mois consécutif que le PMI composite se situe au-dessus du seuil de 50,0, qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

L'indice PMI pour les services a atteint 53,1 ce mois-ci contre 53,0 en octobre, son plus haut depuis mai 2024 et au-delà des attentes à 52,8.

L'indice PMI manufacturier s'est en revanche détérioré à 49,7 en novembre contre 50,0 en octobre, son plus bas niveau depuis juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 50,2.

"Si le secteur manufacturier freine la croissance, le poids important du secteur des services dans l'économie globale laisse penser que la zone euro devrait croître plus rapidement au dernier trimestre qu'au troisième", observe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

(Rédigé par Indradip Ghosh, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)