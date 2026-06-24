Zone euro-La croissance devrait reculer de 0,4 point avec le choc énergétique lié à l'Iran-BCE

Le choc énergétique provoqué par la guerre en Iran devrait réduire la croissance économique de la zone euro de 0,4 point de pourcentage cette année, selon les prix actuels de l'énergie et les épisodes antérieurs, a déclaré mercredi la Banque centrale européenne (BCE).

L'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et la fermeture consécutive du détroit d'Ormuz ont entraîné une flambée des prix du carburant dans la zone euro, fortement dépendante des importations d'énergie, conduisant la BCE à abaisser ses prévisions de croissance à deux reprises depuis mars et à relever ses taux d'intérêt ce mois-ci.

Johannes Gareis, économiste à la BCE, a analysé une série de chocs pétroliers survenus depuis 1985, en les mettant en parallèle avec des indicateurs de l'activité économique, de la consommation privée, de l'investissement, des prix à la consommation et des taux d'intérêt à court et à long terme, afin d'évaluer l'impact du conflit avec l'Iran.

"En utilisant la courbe actuelle des contrats à terme sur le pétrole et en supposant que les chocs géopolitiques sur l'approvisionnement en pétrole expliquent la majeure partie des variations attendues des prix du pétrole en 2026, la guerre au Moyen-Orient devrait faire baisser la croissance du PIB réel de la zone euro d'environ 0,4 point de pourcentage durant la première année," a-t-il écrit dans un bulletin de la BCE.

"Contrairement aux autres épisodes, l'impact devrait probablement se manifester progressivement au cours de l'année. Cela reflète l'augmentation substantielle supplémentaire des prix du pétrole attendue au deuxième trimestre de 2026 et le chemin plus persistant suggéré par la courbe des contrats à terme", a ajouté Johannes Gareis.

La BCE prévoit une croissance de l'économie de la zone euro de 0,8% cette année, de 1,2% l'année prochaine et de 1,5% en 2028, des projections cependant annoncées avant la signature d'un accord de cessez-le-feu et l'ouverture de négociations entre Washington et Téhéran.

(Francesco Canepa; version française Augustin Turpin; édité par Benoit Van Overstraeten)