Zone euro : la croissance des crédits au secteur privé continue d'accélérer

Les prêts au secteur privé de la zone euro ont poursuivi leur progression en janvier, bénéficiant de la baisse successive des taux, a indiqué jeudi la Banque centrale européenne, à une semaine de sa prochaine réunion monétaire.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les prêts aux entreprises et aux ménages, ajustés de certaines opérations financières, ont progressé de 2,3% sur un an, soit 0,3 point de plus qu'en décembre, selon le communiqué.

Il s'agit de la plus forte hausse depuis juillet 2023, grâce aux cinq baisses de taux de la BCE opérées depuis juin, aidant à relancer une activité économique morose.

Les prêts aux entreprises ont augmenté de 2%, soit 0,3 point de plus qu'en décembre, malgré un durcissement des critères de prêt par les banques en fin d'année, dans un environnement jugé plus risqué.

Les prêts aux ménages ont progressé de 1,3% sur un an, soit la sixième hausse de suite depuis juillet, toujours tirés par les prêts à la consommation.

Les crédits immobiliers ont aussi légèrement accéléré, à 1,2%, mais demeurent loin du niveau de croissance supérieur à 5% observé jusqu'à la mi-2022, avant la remontée rapide des taux à l'époque face à une inflation élevée.

La BCE devrait encore baisser ses taux jeudi prochain, selon les attentes, tandis que le débat sur une pause dans le cycle de détente monétaire devrait s'intensifier.

Le moment approche où la BCE va "devoir faire une pause ou arrêter de baisser les taux", a ainsi affirmé Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, dans une récente interview au journal Financial Times.

D'autant que l'inflation en zone euro, à 2,5% en janvier, a marqué une quatrième hausse consécutive due à l'énergie. La BCE estime toutefois que l'agrégat va rejoindre la cible de 2% plus tard dans l'année.

Indicateur avancé d'inflation, la masse monétaire M3, qui comprend les dépôts liquides et les produits d'épargne jusqu'à deux ans, a de son côté crû de 3,6% en janvier, un rebond après une tendance au ralentissement entamée en septembre 2023, ajoute la BCE.

Les défis liés à la nouvelle administration Trump, notamment le risque de guerre commerciale, pourraient raviver l'inflation et compliquer la politique monétaire en zone euro.