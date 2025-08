Investi président, le conservateur Karol Nawrocki veut éviter "le déclin" de la Pologne

information fournie par AFP • 06.08.2025 • 16:15 •

Dans une atmosphère âcre et suffocante, le plus gros incendie de l'été en France a déjà parcouru 16.000 hectares de végétation en 24 heures dans l'Aude, où il a fait un mort, un blessé grave et un disparu. Alors que le feu se dirigeait vers le sud-est et le littoral ... Lire la suite