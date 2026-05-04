Zone euro-La BCE prévoit un retour rapide de l'inflation à son objectif - enquête

L'inflation dans la zone euro va fortement augmenter cette année en raison de la hausse des prix de l'énergie mais devrait ensuite se replier rapidement et se situer autour de l'objectif de 2% en 2027, montre lundi l'enquête trimestrielle de la Banque centrale européenne (BCE) auprès des prévisionnistes professionnels.

L'inflation dans la zone euro a bondi à 3% le mois dernier et une nouvelle hausse est encore probable, compte tenu du niveau élevé des prix du pétrole. Cela rend de plus en plus probable un relèvement de ses taux d'intérêt par la BCE, afin d'empêcher une hausse des anticipations de prix à long terme.

L'enquête de la BCE, examinée par les décideurs politiques lors de la réunion de fixation des taux de la semaine dernière, prévoit une inflation moyenne de 2,7% cette année, puis un repli à 2,1% en 2027 et à 2,0% en 2028.

Cette situation s'explique par une croissance sous-jacente des prix, qui élimine la volatilité des prix de l'énergie et des produits alimentaires, et qui devrait s'établir en moyenne à 2,2% en 2026 et 2027. Cette estimation suggère que les participants à l'enquête ne s'attendent pas à de trop importants effets de second tour à la suite de la hausse du prix du pétrole.

L'enquête se montre plus optimiste que certains indicateurs de marché, qui prévoient une inflation supérieure à 2% pour les années à venir, alors même que la banque centrale devrait relever ses taux d'intérêt à trois reprises cette année.

La croissance économique sera clairement affectée par les répercussions de la guerre en Iran, et l'enquête prévoit une expansion de seulement 1,0% cette année, inférieure aux 1,2% projetés il y a trois mois et aux 1,3% considérés comme le potentiel de croissance à long terme.

(Rédigé par Balazs Koranyi ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)