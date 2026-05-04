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Zone euro-La BCE prévoit un retour rapide de l'inflation à son objectif - enquête
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 11:04

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

L'inflation dans la zone ‌euro va fortement augmenter cette année en raison de la hausse des ​prix de l'énergie mais devrait ensuite se replier rapidement et se situer autour de l'objectif de 2% en 2027, montre lundi l'enquête trimestrielle de la Banque ​centrale européenne (BCE) auprès des prévisionnistes professionnels.

L'inflation dans la zone euro a bondi à 3% le mois ​dernier et une nouvelle hausse est encore ⁠probable, compte tenu du niveau élevé des prix du pétrole. Cela ‌rend de plus en plus probable un relèvement de ses taux d'intérêt par la BCE, afin d'empêcher une hausse des ​anticipations de prix à ‌long terme.

L'enquête de la BCE, examinée par les décideurs politiques ⁠lors de la réunion de fixation des taux de la semaine dernière, prévoit une inflation moyenne de 2,7% cette année, puis un repli à 2,1% ⁠en 2027 et ‌à 2,0% en 2028.

Cette situation s'explique par une croissance sous-jacente ⁠des prix, qui élimine la volatilité des prix de l'énergie et des ‌produits alimentaires, et qui devrait s'établir en moyenne à 2,2% ⁠en 2026 et 2027. Cette estimation suggère que les participants ⁠à l'enquête ne ‌s'attendent pas à de trop importants effets de second tour à la suite ​de la hausse du prix du ‌pétrole.

L'enquête se montre plus optimiste que certains indicateurs de marché, qui prévoient une inflation supérieure à ​2% pour les années à venir, alors même que la banque centrale devrait relever ses taux d'intérêt à trois reprises cette année.

La croissance ⁠économique sera clairement affectée par les répercussions de la guerre en Iran, et l'enquête prévoit une expansion de seulement 1,0% cette année, inférieure aux 1,2% projetés il y a trois mois et aux 1,3% considérés comme le potentiel de croissance à long terme.

(Rédigé par Balazs Koranyi ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

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Inflation
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