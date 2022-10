Zone euro : la BCE en accusation

La Banque centrale européenne doit tenir compte de l'endettement élevé de plusieurs pays membres au moment de relever ses taux d'intérêt directeur. (© AFP)

Devant la résurgence de l’inflation, la hausse des taux a débuté tardivement. La monnaie unique est dans la tourmente.

Jusqu’où pourrait mener la crise de confiance à l’égard de la monnaie unique ? Vu le caractère inédit de la situation économique dans la zone euro, on se trouve en terrain inconnu. Il faut en effet remonter au début des années 80 pour retrouver des taux d’inflation à deux chiffres en Europe.

Or, dans le contexte actuel de resserrement monétaire, avec à la clé une récession qui pointe déjà un peu partout le bout de son nez, l’action de la Banque centrale européenne (BCE) suscite interrogations et critiques. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté son cycle de relèvement des taux d’intérêt en mars dernier, son homologue européenne n’a pris une première mesure en ce sens que le 21 juillet. Même si elle tente depuis de combler son retard, avec une hausse de 75 points de base le 8 septembre, qui devrait être suivie d’un nouveau tour de vis de même ampleur à la fin de ce mois, le différentiel demeure de 200 points de base en faveur du dollar. Ce qui explique largement la chute de l’euro, qui a perdu plus de 15% par rapport au billet vert depuis le début de l’année.

Pour la BCE, l’inflation a commencé à poser problème à la fin de 2021. Elle a donc «échoué dès son premier examen», juge Xueming Song, analyste à la société de gestion DWS. Pourtant, de par ses statuts, sa seule mission est de veiller à la stabilité des prix, tandis que la Réserve fédérale doit