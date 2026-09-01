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Zone euro: L'inflation s'accélère à 3,3% sur un an en août
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 11:24
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Le siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Le siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

‌L'inflation dans la zone euro ​s'est accélérée sur un an en août, comme ​prévu, dépassant l'objectif de 2% fixé ​par la ⁠Banque centrale européenne (BCE), selon ‌les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation IPCH ​dans ‌les 21 pays qui ⁠partagent l'euro s'est établie à 3,3% ce mois-ci, ⁠comme prévu ‌par les économistes interrogés ⁠par Reuters (+3,3%), après ‌une lecture à ⁠2,9% en juillet.

L'indicateur des prix ⁠sous-jacents, ‌qui exclut les coûts volatils ​de ‌l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort ​pour sa part à 2,4%, après ⁠2,5% en juillet.

Le consensus Reuters prévoyait une hausse de 2,5% ce mois-ci.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

BCE
Inflation
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