Zone euro: L'inflation s'accélère à 3,3% sur un an en août

Le siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort
L'inflation dans la zone euro s'est accélérée sur un an en août, comme prévu, dépassant l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.
L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,3% ce mois-ci, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters (+3,3%), après une lecture à 2,9% en juillet.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort pour sa part à 2,4%, après 2,5% en juillet.
Le consensus Reuters prévoyait une hausse de 2,5% ce mois-ci.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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