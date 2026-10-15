Zone euro: L'inflation énergétique ne s'étend pas sur le reste des prix, selon Pereira (BCE)

Le siège de la BCE à Francfort

L'inflation liée aux ‌prix de l'énergie dans la zone euro ne se répercute pas ​sur les autres prix, ce qui constitue un signe rassurant pour la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré jeudi Alvaro Santos Pereira, ​membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la banque ​centrale du Portugal.

"La bonne nouvelle, c'est ⁠que jusqu'à présent, en Europe, l'inflation ne se propage ‌pas", a-t-il dit lors du Bangkok Economic Festival, qui se tient dans la capitale thaïlandaise jusqu'à vendredi, en ​marge des assemblées ‌annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la ⁠Banque mondiale (BM).

"Ainsi, si l'on examine la part […] des biens et services dont les prix augmentent de plus de 3% ou 4%, celle-ci ⁠reste plus ‌ou moins stable au cours des deux dernières années ⁠environ".

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré ‌comme attendu à +3,4% sur un an en septembre, après +2,6% ⁠en août, montrent les données définitives publiées jeudi ⁠par l'Insee.

Dans l'ensemble ‌de la zone euro, les chiffres publiés au début du mois ​montrent que l'inflation dans la ‌zone euro s'est établie à +3,8% le mois dernier, plus qu'anticipé par les économistes interrogés ​par Reuters (+3,6%), après +3,2% en août.

L'indice d'inflation "core" en zone euro, qui exclut les prix volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et ⁠le tabac, est ressorti en septembre à 2,5%, comme anticipé, et après +2,4% en août.

Le niveau global des prix dans le bloc communautaire est actuellement largement supérieur à l'objectif à moyen terme de 2% fixé par la BCE.

(Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, ​édité par Augustin Turpin)