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Zone euro-L'inflation énergétique ne s'étend pas sur le reste des prix - Pereira (BCE)
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:53

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L'inflation liée aux prix de l'énergie dans la zone euro ne se répercute pas sur les autres prix, ce qui constitue un signe rassurant pour la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré jeudi Alvaro Santos Pereira, membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la banque centrale du Portugal.

"La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à présent, en Europe, l'inflation ne se propage pas", a-t-il dit lors du Bangkok Economic Festival, qui se tient dans la capitale thaïlandaise jusqu'à vendredi, en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM).

"Ainsi, si l'on examine la part … des biens et services dont les prix augmentent de plus de 3% ou 4%, celle-ci reste plus ou moins stable au cours des deux dernières années environ".

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré comme attendu à +3,4% sur un an en septembre, après +2,6% en août, montrent les données définitives publiées jeudi par l'Insee.

Dans l'ensemble de la zone euro, les chiffres publiés au début du mois montrent que l'inflation dans la zone euro s'est établie à +3,8% le mois dernier, plus qu'anticipé par les économistes interrogés par Reuters (+3,6%), après +3,2% en août.

L'indice d'inflation "core" en zone euro, qui exclut les prix volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, est ressorti en septembre à 2,5%, comme anticipé, et après +2,4% en août.

Le niveau global des prix dans le bloc communautaire est actuellement largement supérieur à l'objectif à moyen terme de 2% fixé par la BCE.

(Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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