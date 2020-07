Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: L'inflation confirmée à 0,3% sur un an en juin Reuters • 17/07/2020 à 11:51









ZONE EURO: L'INFLATION CONFIRMÉE À 0,3% SUR UN AN EN JUIN BRUXELLES (Reuters) - Les prix à la consommation en zone euro ont légèrement progressé en juin mais une mesure ajustée des composants les plus volatils montre pour sa part une inflation moindre, a indiqué vendredi Eurostat, confirmant une première estimation. Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,3% le mois dernier en rythme annuel contre une hausse de 0,1% en mai. En dépit de cette accélération de l'inflation, la hausse des prix reste loin de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d'un taux d'inflation proche mais inférieur à 2% à moyen terme. Les prix de l'alimentaire, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 3,2% en rythme annuel, tandis que les prix dans le secteur des services ont progressé de 1,2% en juin. Cela a permis de contrebalancer le repli de 9,3% des prix de l'énergie. Hors prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées - une mesure d'inflation dite "core" privilégiée par la BCE -, la hausse des prix ressort à 1,1% en rythme annuel, contre 1,2% en mai. Une mesure d'inflation encore plus ajustée, excluant aussi l'alcool et le tabac, a reculé à +0,8% sur un an, contre +0,9% en mai. En rythme mensuel, l'inflation en zone euro a progressé de 0,3% en juin. (Francesco Guarascio, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)

