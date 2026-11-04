Zone euro: L'inflation accélère à 4% sur un an en octobre

Vue dans un magasin Albert Heijn
L'inflation dans la zone euro s'est accélérée comme prévu sur un an en octobre, restant bien au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées mercredi par Eurostat.
L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 4% le mois dernier, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters, après une lecture à +3,8% en septembre.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort pour sa part à 2,5%, comme anticipé, et après la même valeur en septembre.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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