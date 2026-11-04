Zone euro: L'inflation accélère à 4% sur un an en octobre

Vue dans un magasin Albert Heijn

‌L'inflation dans la zone ​euro s'est accélérée comme prévu sur un an en ​octobre, restant bien au-dessus de ​l'objectif de 2% ⁠fixé par la Banque ‌centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées mercredi ​par ‌Eurostat.

L'inflation IPCH dans ⁠les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à ⁠4% ‌le mois dernier, comme ⁠prévu par les ‌économistes interrogés par ⁠Reuters, après une lecture à +3,8% ⁠en ‌septembre.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui ​exclut ‌les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool ​et le tabac, ressort pour sa ⁠part à 2,5%, comme anticipé, et après la même valeur en septembre.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)