information fournie par Boursorama avec AFP • 21/08/2025 à 11:03

Zone euro: l'activité économique a connu en août sa plus forte croissance depuis 15 mois (PMI Flash)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité économique du secteur privé a connu en août, dans la zone euro, sa plus forte croissance en 15 mois, selon l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages d'entreprises, s'est redressé à 51,1, contre 50,9 en juillet.

Un chiffre situé sous la barre des 50 signale une baisse de l'activité.

Au-dessus de ce seuil, il reflète une progression.

"La conjoncture s'améliore dans la zone euro, l'activité ayant augmenté tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services en août", note Cyrus de la Rubia, économiste pour la Hamburg Commercial Bank (HCOB), partenaire de S&P Global, cité dans un communiqué.

"Malgré les vents contraires, parmi lesquels les droits de douane imposés par les Etats-Unis et le climat d'incertitude générale, les entreprises de la région font preuve de résilience", estime-t-il.

Après des mois de négociations très âpres, Bruxelles et Washington ont scellé fin juillet un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux Etats-Unis.

Avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les biens européens étaient taxés en moyenne à 4,8%.