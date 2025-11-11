 Aller au contenu principal
Zidane annonce qu’il sera « bientôt » retour sur un banc
information fournie par So Foot 11/11/2025 à 12:30

Zidane annonce qu’il sera « bientôt » retour sur un banc

Zidane annonce qu’il sera « bientôt » retour sur un banc

Secret de polichinelle.

Présent ce lundi soir au stade Mayol de Toulon pour un match caritatif, Zinédine Zidane, qui n’a pas pu jouer à cause d’une blessure, a remis une pièce dans le jukebox. L’ancien entraîneur du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) a confirmé très brièvement qu’il allait rapidement retrouver un banc. Coach de l’une des deux équipes, « ZZ » a assuré qu’il espérait « bientôt » fouler la pelouse avec ses amis avant de lâcher avec un large sourire qu’il retrouverait « bientôt aussi » le poste d’entraîneur.

TM pour SOFOOT.com

