Zidane annonce qu’il sera « bientôt » retour sur un banc
Secret de polichinelle.
Présent ce lundi soir au stade Mayol de Toulon pour un match caritatif, Zinédine Zidane, qui n’a pas pu jouer à cause d’une blessure, a remis une pièce dans le jukebox. L’ancien entraîneur du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) a confirmé très brièvement qu’il allait rapidement retrouver un banc. Coach de l’une des deux équipes, « ZZ » a assuré qu’il espérait « bientôt » fouler la pelouse avec ses amis avant de lâcher avec un large sourire qu’il retrouverait « bientôt aussi » le poste d’entraîneur. …
TM pour SOFOOT.com
