Zemmour raconte sa conversation avec Macron sur l'immigration

« Longtemps j'ai pensé que Macron était un Sarkozy en moins vulgaire ; pour la première fois, je comprends qu'il n'est qu'un Hollande en mieux vêtu. » Dans les extraits choisis par Le Figaro à moins d'une semaine de la parution du livre d'Éric Zemmour se trouvent notamment des considérations sur l'actuel chef de l'État à travers sa posture face à la crise sanitaire, et une conversation.

« Sans craindre l'emphase ni le ridicule », Emmanuel Macron martèle, dans un discours devenu célèbre, que « nous sommes en guerre ». « La même anaphore belliqueuse que l'autre (François Hollande, NDLR), qu'il avait pourtant juré de n'imiter en rien, et même de prendre comme repoussoir absolu, écrit Zemmour. « Nous sommes en guerre. » Hollande l'avait proclamé devant le Congrès réuni à Versailles après les sanglants attentats du Bataclan en novembre 2015. Macron retrouvait cette inspiration cinq ans plus tard, face à un virus. Des deux, Macron était le plus grotesque. Au moins les djihadistes étaient-ils des soldats, certes d'une guerre asymétrique, mais qui tuaient et risquaient leur peau ; et on sait désormais que Hollande a donné l'ordre aux services spéciaux d'exécuter chacun des membres du commando : actes de guerre s'il en est. »

En mai 2020, Éric Zemmour est verbalement agressé par un

