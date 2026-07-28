Zelensky veut avant tout parler défense antibalistique avec Trump aux USA

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que la défense antibalistique et la coopération stratégique avec les États-Unis constituaient la "priorité numéro un" de ses entretiens prévus avec le président américain Donald Trump.
Volodimir Zelensky a précisé qu'il était bien arrivé aux États-Unis, où il assistera à une cérémonie commémorative en l'honneur du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé il y a deux semaines à l'âge de 71 ans.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend également à cette cérémonie et devrait également s'entretenir avec Donald Trump.
(Anna Pruchnicka, Version française Benoit Van Overstraeten)
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