Zelensky veut avant tout parler défense antibalistique avec Trump aux USA

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que la défense antibalistique et la coopération stratégique avec les États-Unis constituaient la "priorité numéro un" de ses entretiens prévus avec le président américain Donald Trump.

Volodimir Zelensky a précisé qu'il était bien arrivé aux États-Unis, où il assistera à une cérémonie commémorative en l'honneur du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé il y a deux semaines à l'âge de 71 ans.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend également à cette cérémonie et devrait également s'entretenir avec Donald Trump.

(Anna Pruchnicka, Version française Benoit Van Overstraeten)