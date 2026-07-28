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Zelensky veut avant tout parler défense antibalistique avec Trump aux USA
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 08:19
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Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que la défense antibalistique et la coopération stratégique avec les États-Unis constituaient la "priorité numéro un" de ses entretiens prévus avec le président américain Donald Trump.

Volodimir Zelensky a précisé qu'il était bien arrivé aux États-Unis, où il assistera à une cérémonie commémorative en l'honneur du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé il y a deux semaines à l'âge de 71 ans.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend également à cette cérémonie et devrait également s'entretenir avec Donald Trump.

(Anna Pruchnicka, Version française Benoit Van Overstraeten)

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