Zelensky va rencontrer les dirigeants européens à Copenhague

Le président ukrainien Volodimir Zelensky rencontrera les dirigeants européens à Copenhague jeudi, a annoncé la Première ministre danoise Mette Frederiksen dans un communiqué.

Volodimir Zelensky s'adressera à la Communauté politique européenne (CPE), qui réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement - dont le président français Emmanuel Macron - et de dirigeants de l'Union européenne.

Le président ukrainien tiendra également une conférence de presse avec Mette Frederiksen, a indiqué le gouvernement danois.

(Rédigé par Anna Ringstrom, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)