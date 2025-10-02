 Aller au contenu principal
Zelensky va rencontrer les dirigeants européens à Copenhague
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 10:08

Le président ukrainien Volodimir Zelensky rencontrera les dirigeants européens à Copenhague jeudi, a annoncé la Première ministre danoise Mette Frederiksen dans un communiqué.

Volodimir Zelensky s'adressera à la Communauté politique européenne (CPE), qui réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement - dont le président français Emmanuel Macron - et de dirigeants de l'Union européenne.

Le président ukrainien tiendra également une conférence de presse avec Mette Frederiksen, a indiqué le gouvernement danois.

(Rédigé par Anna Ringstrom, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

1 commentaire

  • 10:35

    Quelle surprise. après le festival des drones pour chauffer l'ambiance.



