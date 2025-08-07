Zelensky va discuter avec la France, l'Allemagne et l'Italie pour progresser vers la paix

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré qu'il allait discuter jeudi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et les dirigeants de la France et l'Italie dans le but de "réaliser de réels progrès sur la voie de la paix et garantir l'indépendance de l'Ukraine en toutes circonstances".

Les discussions porteront notamment sur un cessez-le-feu, un sommet des dirigeants et la sécurité à long terme, a-t-il indiqué sur le réseau social X.

Cette annonce intervient après la rencontre mercredi entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.

A l'issue de cet entretien qu'il a qualifié de "très productif", Donald Trump s'est dit disposé à rencontrer son homologue russe.

